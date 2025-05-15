Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 66/10A Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu.

Hỗ trợ việc chuẩn bị các cuộc họp, hội thảo.

Tiếp nhận và xử lý thư từ, điện thoại.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của cấp trên.

Hỗ trợ quản lý kho nguyên vật liệu, hàng hóa (nếu có).

Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu.

Soạn báo giá, hợp đồng, các giấy tờ liên quan

Soạn hồ sơ dự thầu

Theo dõi dữ liệu

Tổng hợp và quản lý dữ liệu khách hàng, thông tin giao nhận của khách hàng

Chịu được áp lực công việc và có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan đến hành chính văn phòng, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

Có kỹ năng quản lý thời gian tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 – 8.000.000đ

Được hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, phép 12 ngày/năm

Thưởng tháng 13, thưởng hiệu suất, thưởng các ngày lễ 8/3, 30/04 & 01/05, 02/09, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch) và chi đãi ngộ: hiếu, hỉ, sinh nhật, kết hôn

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, nghỉ mát hàng năm.

Chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐO VIỆT NAM

