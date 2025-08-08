Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Shop 58, đường raymondienne, chung cư Cadinal Phú Mỹ Hưng, Q7, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ làm hợp đồng, chứng từ thương mại, vận đơn (B/L), hóa đơn, packing list, CO, CQ,...
Theo dõi đơn hàng xuất – nhập khẩu từ đặt hàng, giao hàng đến thông quan.
Liên hệ, đàm phán với nhà cung cấp nước ngoài bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung để đàm phán giá cả, xác nhận đơn hàng, tiến độ giao hàng.
Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung (ưu tiên biết cả hai)
Có kiến thức về nghiệp vụ xuất – nhập khẩu, logistics là một lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, khả năng giao tiếp và xử lý công việc độc lập
Có kiến thức về nghiệp vụ xuất – nhập khẩu, logistics là một lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, khả năng giao tiếp và xử lý công việc độc lập
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu suất, lễ Tết, lương tháng 13
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp tiếng nước ngoài
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động
Cơ hội thăng tiến lên chuyên viên hoặc quản lý xuất nhập khẩu
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp tiếng nước ngoài
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động
Cơ hội thăng tiến lên chuyên viên hoặc quản lý xuất nhập khẩu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI