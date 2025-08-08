Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Shop 58, đường raymondienne, chung cư Cadinal Phú Mỹ Hưng, Q7, Quận 7, Quận 7

Hỗ trợ làm hợp đồng, chứng từ thương mại, vận đơn (B/L), hóa đơn, packing list, CO, CQ,...

Theo dõi đơn hàng xuất – nhập khẩu từ đặt hàng, giao hàng đến thông quan.

Liên hệ, đàm phán với nhà cung cấp nước ngoài bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung để đàm phán giá cả, xác nhận đơn hàng, tiến độ giao hàng.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên.

Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung (ưu tiên biết cả hai)

Có kiến thức về nghiệp vụ xuất – nhập khẩu, logistics là một lợi thế

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, khả năng giao tiếp và xử lý công việc độc lập

Thưởng hiệu suất, lễ Tết, lương tháng 13

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp tiếng nước ngoài

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động

Cơ hội thăng tiến lên chuyên viên hoặc quản lý xuất nhập khẩu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI

