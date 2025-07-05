Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH CI Research làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Translating documents from Vietnamese to English to English to Vietnamese

Search information on the Internet about the project content

Recording of in-depth interviews (Transcript)

Join the take (notes) project content

Participate in hands-on training (Field Work) and supervise interviewers

Assistant / direct in-depth / quantitative interviews with project management

Write a simple research proposal.

Questionnaire design

Join training with the FW team

Join coding (code), and inputting (input)

Part of the project reporting process

At least 01 year working experience in a market research company.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH CI Research Thì Được Hưởng Những Gì

Được thanh toán ngày phép cuối năm (áp dụng cho mọi chức vụ).

Thưởng vào các ngày lễ (30/4, 2/9, SN công ty…- áp dụng cho mọi chức vụ)

Lương tháng 13 và bonus (tùy vào tình hình kinh doanh của công ty - áp dụng cho mọi chức vụ)

Cơm trưa tại công ty (áp dụng cho mọi chức vụ)

Bảo hiểm sức khỏe: Bảo Việt, PVI (áp dụng cho mọi chức vụ)

Du lịch 2 lần/năm (tùy workload - áp dụng cho mọi chức vụ)

Phép thường: 12 ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH CI Research

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin