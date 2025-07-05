Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH CI Research làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH CI Research
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/07/2025
Công Ty TNHH CI Research

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công Ty TNHH CI Research

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Translating documents from Vietnamese to English to English to Vietnamese
Search information on the Internet about the project content
Recording of in-depth interviews (Transcript)
Join the take (notes) project content
Participate in hands-on training (Field Work) and supervise interviewers
Assistant / direct in-depth / quantitative interviews with project management
Write a simple research proposal.
Questionnaire design
Join training with the FW team
Join coding (code), and inputting (input)
Part of the project reporting process
At least 01 year working experience in a market research company.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH CI Research Thì Được Hưởng Những Gì

Được thanh toán ngày phép cuối năm (áp dụng cho mọi chức vụ).
Thưởng vào các ngày lễ (30/4, 2/9, SN công ty…- áp dụng cho mọi chức vụ)
Lương tháng 13 và bonus (tùy vào tình hình kinh doanh của công ty - áp dụng cho mọi chức vụ)
Cơm trưa tại công ty (áp dụng cho mọi chức vụ)
Bảo hiểm sức khỏe: Bảo Việt, PVI (áp dụng cho mọi chức vụ)
Du lịch 2 lần/năm (tùy workload - áp dụng cho mọi chức vụ)
Phép thường: 12 ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH CI Research

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH CI Research

Công Ty TNHH CI Research

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 458 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 02, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

