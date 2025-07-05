Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Masterise Group, 279 Võ Nguyễn Giáp, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ lãnh đạo hoặc các phòng ban chức năng (pháp lý, phát triển dự án, quy hoạch...) trong việc điều phối công việc và vận hành hành chính.

Quản lý lịch làm việc, sắp xếp cuộc họp, kết nối các bộ phận liên quan và nhắc việc theo tiến độ.

Soạn thảo, chỉnh sửa, và chuẩn bị các loại văn bản hành chính, công văn nội bộ/ngoại giao, báo cáo tổng hợp theo yêu cầu của cấp trên.

Hỗ trợ theo dõi và tổng hợp hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án: pháp lý đất, quy hoạch, thiết kế cơ sở, chấp thuận đầu tư, hồ sơ trình duyệt.

Phối hợp với các phòng ban nội bộ và đối tác bên ngoài (đơn vị tư vấn pháp lý, thiết kế, quy hoạch...) để kiểm soát luồng tài liệu và tiến độ xử lý hồ sơ.

Quản lý, lưu trữ và cập nhật hồ sơ dự án theo từng giai đoạn triển khai; hỗ trợ chuẩn bị tài liệu phục vụ các buổi làm việc với cơ quan chức năng.

Tham gia các cuộc họp nội bộ hoặc với đối tác để ghi nhận nội dung và theo dõi việc triển khai sau họp.

Thực hiện các công việc điều phối, hành chính và hỗ trợ chuyên môn khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm trợ lý lãnh đạo hoặc bộ phận chức năng từ 5 năm trở lên, hỗ trợ xử lý hồ sơ pháp lý dự án bất động sản (quy hoạch, pháp lý đất, thiết kế, PCCC, môi trường, cấp phép xây dựng...).

Thành thạo kỹ năng văn phòng, soạn thảo văn bản, lập báo cáo, sử dụng công cụ quản lý công việc (Google Workspace, Microsoft Office, v.v.).

Giao tiếp tốt, có khả năng kết nối và phối hợp đa phòng ban.

Tinh thần trách nhiệm, chủ động, cẩn trọng và có khả năng xử lý công việc độc lập.

Có nền tảng đào tạo hoặc hiểu biết cơ bản về pháp luật, kiến trúc, quy hoạch, thiết kế.

Từng làm việc tại các chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án hoặc môi trường có quy mô tương đương.

Sử dụng tốt tiếng Anh hoặc tiếng Trung là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, tương xứng với kinh nghiệm và năng lực, thưởng hiệu suất theo chính sách công ty.

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định và các chính sách bảo hiểm sức khỏe mở rộng cho nhân viên chính thức.

Cơ hội tiếp cận và học hỏi trực tiếp với các phòng ban chuyên môn (pháp lý, quy hoạch, phát triển dự án...), tạo nền tảng phát triển lên chuyên viên hoặc chuyên gia.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có định hướng phát triển rõ ràng, quy trình bài bản và có nhiều cơ hội tham gia vào các dự án quy mô lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin