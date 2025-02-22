Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ICOM Building, số 17/93 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm dịch vụ trong các lĩnh vực Giải trí (Game, Video tương tác...), truyền hình Số, Số hoá các dịch vụ Chăm sóc khách hàng, Thương mại điện tử...

- Bám sát các hoạt động kinh doanh của thị trường

- Xây dựng Kế hoạch mục tiêu, Kế hoạch công việc cụ thể theo Năm, Tháng, Tuần

- Liên tục kiểm tra đánh giá, tối ưu sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng

- Linh hoạt không gian làm việc theo yêu cầu công việc

- Thời gian làm việc: T2 – T6: Giờ hành chính ( 8:00- 17:30) Nghỉ T7 & CN

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiếu 2 năm làm vị trí phát triển kinh doanh/thị trường các công ty cỡ vừa trở lên

- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục, đàm phản

- Có khả năng phân tích, nghiên cứu và tham mưu cho TGĐ

- Có khả năng ra quyết định

- Kỹ năng tìm kiếm thông tin, phân tích đánh giá, lên kế hoạch,quản lý và sắp xếp công việc

- Kỹ năng khai thác thông tin từ đối tác

- Có thể giao tiếp và trao đổi bằng tiếng anh

- Không nói ngọng, giọng nói tốt

- Sức khoẻ tốt

- Ngoại hình: tạo thiện cảm tốt cho người tiếp cận

- Có sự tích cực, chủ động, lạc quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương thoả thuận

Lương:

Thưởng: Theo quy định của Công ty.

Thưởng:

- Thưởng năm: định mức 01 tháng lương 13 theo thâm niên và Thưởng thêm theo kết quả công việc

- Thưởng lễ Tết (08/03, 20/10, 30/04 và 01/05, 02/09, 1/1, ...): trên 1.000.000 đồng/ nhân sự chính thức

- Thưởng dự án

Phúc lợi:

- Du lịch: Châu Á, Châu Âu

- Bảo hiểm xã hội, y tế theo luật định.

- Khám sức khỏe định kỳ 06 tháng/1 lần

- Nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM

