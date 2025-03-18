Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 46 Chương Dương Độ, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu và và hỗ trợ Ban Giám Đốc trong việc xây dựng, theo dõi và đánh giá mục tiêu kinh doanh.
Phối hợp cùng các Trưởng bộ phận để triển khai chiến lược, đảm bảo đúng tiến độ.
Tổng hợp dữ liệu, lập báo cáo phân tích về hiệu suất kinh doanh, đề xuất điều chỉnh khi cần.
Xây dựng, cập nhật và giám sát thực hiện các quy trình nội bộ.
Đề xuất cải tiến quy trình nhằm nâng cao hiệu suất làm việc và tối ưu chi phí vận hành.
Đảm bảo các bộ phận phối hợp nhịp nhàng theo đúng quy trình.
Hỗ trợ theo dõi hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân sự.
Đề xuất các chương trình đào tạo hoặc phát triển cá nhân nhằm nâng cao năng lực, hiệu suất làm việc ở các cấp nhân sự.
Xây dựng cơ chế phản hồi và đánh giá định kỳ để đảm bảo đỗi ngũ phát triển bền vững
Có thể tham gia vào công tác tuyển dụng, đánh giá và phát triển nhân sự cấp cao.
Tham gia và hỗ trợ giám sát ngân sách hoạt động của các phòng ban, theo dõi dòng tiền và kiểm soát chi phí.
Tham gia phân tích dữ liệu tài chính, báo cáo tài chính, phân tích dữ liệu phục vụ ra quyết định.
Phối hợp cùng các bộ phận liên quan để nhận diện, đánh giá và đề xuất các giải pháp kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh và vận hành
Tham gia hỗ trợ triển khai các dự án liên quan đến hệ thống quản lý và chuyển đổi số trong Công ty
Cập nhật xu hướng và đề xuất các giải pháp công nghệ giúp nâng cao năng suất làm việc.
Làm cầu nối giữa lãnh đạo và bộ phận CNTT để đảm bảo ứng dụng công nghệ hiệu quả trên toàn Công ty.
Sắp xếp lịch trình, tổ chức hội họp, ghi nhận và theo dõi triển khai quyết định/công việc từ Ban giám đốc.
Hỗ trợ và thay mặt Ban giám đốc để quản lý công việc và điều hành hoạt động hàng ngày
Điều phối các dự án đặc biệt theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Nhân sự, Tài chính, Luật,...
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong vai trò Trợ lý Điều hành, Quản lý Vận hành hoặc vị trí tương đương.
Lập kế hoạch và tổ chức: Khả năng xây dựng và triển khai kế hoạch công việc hiệu quả.
Quản lý và triển khai dự án: Khả năng quản trị và triển khai các dự án dài hạn và ngắn hạn
Phân tích và giải quyết vấn đề: Kỹ năng xử lý tình huống, ra quyết định dựa trên dữ liệu.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, tư duy logic và phát triển báo cáo để hỗ trợ ra quyết định
Giao tiếp, đàm phán: Khả năng làm việc với nhiều bên liên quan, giao tiếp linh hoạt.
Tin học văn phòng: Thành thạo Word, Excel, PowerPoint; ưu tiên biết sử dụng các phần mềm vận hành/quản lý công việc
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt, có thể đọc hiểu tài liệu, email/báo cáo, có thể làm việc với các Khách hang, Đối tác quốc tế khi cần (ưu tiên IELTS 6.5+, TOEIC 800+).
Chủ động & linh hoạt: Tư duy hệ thống, chủ động trong công việc, thích ứng nhanh với thay đổi.

Tại CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh cao, thưởng theo hiệu suất làm việc
Cơ hội phát triển: Được làm việc trực tiếp với lãnh đạo cấp cao, tham gia vào các dự án chiến lược.
Lộ trình thăng tiến, có cơ hội phát triển lên vị trí Quản lý cấp cao.
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty và pháp luật.
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích sáng tạo và phát triển cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 ngõ Huế, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

