Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG SỐ QUỐC TẾ IDM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 193 Đinh Tiên Hoàng, P. Đakao, Q.1, TP. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Công việc chính - Đấu thầu

- Quản lý tài khoản đấu thầu mà công ty cung cấp.

- Quản lý các trang web đấu thầu theo danh sách khách hàng của công ty.

- Theo dõi và cập nhật thông tin trong mỗi 2h/lần nhằm kịp thời nhận Thông báo mời thầu/Kế hoạch lựa chọn thầu của Chủ đầu tư.

trong mỗi 2h/lần

- Liên tục nhắc nhở Quản lý trực tiếp và GĐ Vận hành về thời hạn đóng thầu. [Quan trọng]

- Liên hệ mua/lấy hồ sơ mời thầu.

- Tra soát và cập nhật thông tin các đối thủ cạnh tranh khả năng có tham gia thầu.

- Cập nhật checklist và gửi đến các phòng ban có liên quan.

- Liên hệ nhà cung cấp/thầu phụ để nhận báo giá theo hướng dẫn của Quản lý trực tiếp và GĐ Vận hành. Có danh sách theo dõi nhà cung cấp/thầu phụ.

- Hỗ trợ các phòng ban liên quan trong lập hồ sơ dự thầu gồm báo giá dự thầu, báo giá phát sinh gửi các đối tác của công ty.

- Hỗ trợ thực hiện chuẩn bị hồ sơ đấu thầu theo đúng quy trình đấu thầu và đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc được giao.

- Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tham gia dự thầu.

- Thực hiện các công việc khác theo điều động và phân bổ công việc của Quản lý trực tiếp.

- Xây dựng và quản lý các file theo dõi, cập nhật thông tin liên quan Đấu thầu. Có báo cáo tổng hợp hằng tuần. Lưu trữ hồ sơ ngăn nắp, khoa học. Yêu cầu nhân sự có tính kỷ luật và cam kết tính bảo mật thông tin cao.

2. Khác

Hỗ trợ quản lý và theo dõi tiến độ các dự án đang triển khai của công ty.

Hỗ trợ phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo dự án được thực hiện đúng kế hoạch và mục tiêu đề ra.

Chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp dự án, ghi chép biên bản họp và theo dõi các công việc cần thực hiện.

Tham gia vào việc lập kế hoạch dự án, bao gồm phân chia công việc, theo dõi nguồn lực và thời gian [nếu có].

Hỗ trợ kiểm tra và đánh giá kết quả công việc của dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện đúng với kế hoạch [nếu có].

Cập nhật và báo cáo thường xuyên cho quản lý dự án về tình hình dự án.

Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến dự án theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chỉ phỏng vấn những cv phù hợp;

Lương thỏa thuận;

Chỉ cần 0,5 – 1 năm kinh nghiệm tương đương ở Công ty truyền thông (là lợi thế);

Có kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian tốt;

Kỹ năng làm việc theo nhóm tốt;

Kỹ năng giao tiếp tốt, cả bằng lời nói và văn bản;

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint);

Có kiến thức cơ bản về quản lý dự án, ứng viên đã có kinh nghiệm thực tập hoặc làm việc liên quan đến dự án là lợi thế;

Chịu được áp lực công việc cao và có thái độ học hỏi;

Am hiểu ngành truyền thông là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG SỐ QUỐC TẾ IDM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm: 8h 30 – 17h 30 thứ hai đến thứ sáu;

Tham gia vào các dự án thực tế và có cơ hội phát triển kỹ năng quản lý dự án.

Thưởng lễ và thưởng cuối năm (tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty và mức độ hoàn thành công việc của nhân viên);

Môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, được đào tạo và thử thách;

Phúc lợi tốt, khám sức khỏe và tham gia các hoạt động noel, company trip, yep,... hằng năm. Hưởng đầy đủ chế độ lao động theo đúng Luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG SỐ QUỐC TẾ IDM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin