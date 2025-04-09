Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Hỗ trợ Hội đồng Quản trị trong việc soát xét, thẩm định các vấn đề liên quan tới kiểm soát,

kiểm tra thực hiện những nội quy quy chế, quy trình trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn

đã được ban hành;

• Lập kế hoạch, thực hiện việc đồng kiểm tra, kiểm soát, kiểm kê định kỳ đối với hoạt động kinh

doanh của các bộ phận cùng ban Kiểm soát nội bộ và báo cáo HĐQT khi thấy cần thiết;

• Thực hiện khảo sát các vấn đề về giá cả thị trường liên quan tới các công tác kiểm toán để có

các tư vấn hợp lý trong việc thực hiện kiểm soát hiệu quả;

• Tham gia xây dựng quy trình quản lý tài chính của Tập đoàn để đề xuất ý kiến với HĐQT khi

cần thiết để đảm bảo hạn chế thất thoát tối đa;

• Thường xuyên cảnh báo và theo dõi các nguy cơ rủi ro quan trọng;

• Theo dõi tiến độ, đôn đốc, giám sát các công việc của phòng/ban hoặc đơn vị liên quan tới kiểm

toán trong hệ thống hoạt động kinh doanh của Tập đoàn;

• Chuẩn bị các báo cáo hàng tuần, hàng tháng, đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh;

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của HĐQT.

Báo cáo

- Báo cáo kịp thời, chính xác, đầy đủ thông tin liên quan đến công việc cho Hội đồng Quản trị theo định kỳ hoặc đột xuất.