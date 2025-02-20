Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Goly làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ĐG 1 - 4, ngõ 97 phố Đại Linh, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng: tiếp nhận, xử lý, phân loại thư từ, tài liệu; sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu.

Hỗ trợ các công việc làm hợp đồng, hồ sơ chứng từ nhập khẩu, chính sách, vận hành, …

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi có yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, liên hệ phỏng vấn ứng viên.

Quản lý lịch làm việc, sắp xếp lịch họp, chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp.

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến hoạt động sản xuất của công ty (nếu có).

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan, tiếng Trung trình độ từ HSK5 trở lên, thành thạo 4 kỹ năng

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc hành chính văn phòng, hồ sơ xuất nhập khẩu

Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Goly Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc

- Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty

- Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Goly

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin