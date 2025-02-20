Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Goly làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Goly
- Hà Nội: ĐG 1
- 4, ngõ 97 phố Đại Linh, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng: tiếp nhận, xử lý, phân loại thư từ, tài liệu; sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu.
Hỗ trợ các công việc làm hợp đồng, hồ sơ chứng từ nhập khẩu, chính sách, vận hành, …
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, liên hệ phỏng vấn ứng viên.
Quản lý lịch làm việc, sắp xếp lịch họp, chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp.
Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến hoạt động sản xuất của công ty (nếu có).
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan, tiếng Trung trình độ từ HSK5 trở lên, thành thạo 4 kỹ năng
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc hành chính văn phòng, hồ sơ xuất nhập khẩu
Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Goly Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật
- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty
- Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Goly
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI