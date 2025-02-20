Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Số 2 đường Nguyễn Tất Thông, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Phiên dịch trong các buổi họp, phỏng vấn .
- Khả năng ứng xử tốt khi gặp gỡ đối tác khách hàng
- Dịch hồ sơ, hợp đồng, chứng từ, tài liệu các phòng ban yêu cầu, sếp giao cho...
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương
- Ưu tiên có kinh nghiệm sale hoặc mảng liên quan
- Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt khi gặp gỡ đối tác khách hàng .
- Thành thạo tiếng Trung
- Tin học văn phòng cơ bản
- Có khả năng đàm phán, ứng xử tốt, biến tấu tình huống khi cần thiết .
- Chăm chỉ, hăm học hỏi, muốn gắn bó lâu dài
- Ưu tiên có kinh nghiệm sale hoặc mảng liên quan
- Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt khi gặp gỡ đối tác khách hàng .
- Thành thạo tiếng Trung
- Tin học văn phòng cơ bản
- Có khả năng đàm phán, ứng xử tốt, biến tấu tình huống khi cần thiết .
- Chăm chỉ, hăm học hỏi, muốn gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ lương, thưởng hấp dẫn. Bao ăn ở, phụ cấp chuyên cần,…
- Mức lương 10 - 15M (Có thể cao hơn theo năng lực).
- Đước hưởng lương tháng 13, các chế độ ngày Lễ, Tết.
- Thưởng nóng khi có sáng kiến.
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, du lịch và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.
- Mức lương 10 - 15M (Có thể cao hơn theo năng lực).
- Đước hưởng lương tháng 13, các chế độ ngày Lễ, Tết.
- Thưởng nóng khi có sáng kiến.
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, du lịch và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI