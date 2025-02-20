Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 2 đường Nguyễn Tất Thông, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phiên dịch trong các buổi họp, phỏng vấn .
- Khả năng ứng xử tốt khi gặp gỡ đối tác khách hàng
- Dịch hồ sơ, hợp đồng, chứng từ, tài liệu các phòng ban yêu cầu, sếp giao cho...

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương
- Ưu tiên có kinh nghiệm sale hoặc mảng liên quan
- Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt khi gặp gỡ đối tác khách hàng .
- Thành thạo tiếng Trung
- Tin học văn phòng cơ bản
- Có khả năng đàm phán, ứng xử tốt, biến tấu tình huống khi cần thiết .
- Chăm chỉ, hăm học hỏi, muốn gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương, thưởng hấp dẫn. Bao ăn ở, phụ cấp chuyên cần,…
- Mức lương 10 - 15M (Có thể cao hơn theo năng lực).
- Đước hưởng lương tháng 13, các chế độ ngày Lễ, Tết.
- Thưởng nóng khi có sáng kiến.
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, du lịch và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 57 tờ bản đồ số 48 đường Nguyễn Tất Thông, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

