Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 2 đường Nguyễn Tất Thông, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phiên dịch trong các buổi họp, phỏng vấn .

- Khả năng ứng xử tốt khi gặp gỡ đối tác khách hàng

- Dịch hồ sơ, hợp đồng, chứng từ, tài liệu các phòng ban yêu cầu, sếp giao cho...

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên có kinh nghiệm sale hoặc mảng liên quan

- Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt khi gặp gỡ đối tác khách hàng .

- Thành thạo tiếng Trung

- Tin học văn phòng cơ bản

- Có khả năng đàm phán, ứng xử tốt, biến tấu tình huống khi cần thiết .

- Chăm chỉ, hăm học hỏi, muốn gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương, thưởng hấp dẫn. Bao ăn ở, phụ cấp chuyên cần,…

- Mức lương 10 - 15M (Có thể cao hơn theo năng lực).

- Đước hưởng lương tháng 13, các chế độ ngày Lễ, Tết.

- Thưởng nóng khi có sáng kiến.

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, du lịch và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

- Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ

