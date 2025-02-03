Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG L.II.N CLOTHING làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BHXH, Ngày phép, Du lịch, quà ngày lễ trong năm, thưởng tết,.. đầy đủ theo quy định công ty Môi trường làm việc thân thiện, lộ trình thăng tiến, sản phẩm đã có thương hiệu., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Check inbox, comment, tư vấn và báo giá cho khách, upsale cho khách các sản phẩm kết hợp với nhau để tăng được GTTB đơn lên.

Thu thập thông tin và lên đơn cho khách

Xử lý đổi size, đổi trả hàng

Thay đổi album ảnh upsale 1 tuần/1 lần

Đăng bài trong nhóm theo yêu cầu của leadersale

Theo dõi tình trạng đơn hàng

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm năm sale online (ưu tiên có kinh nghiệm sale chốt đơn mặt hàng quần áo nữ)

Có hiểu biết về ngành may mặc thời trang nữ (hiểu biết về chất liệu vải/phụ liệu, size cơ thể theo chiểu cao/cân nặng....

Biết sử dụng Pancake, Lark là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG L.II.N CLOTHING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG L.II.N CLOTHING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.