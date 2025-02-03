Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG L.II.N CLOTHING làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG L.II.N CLOTHING
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BHXH, Ngày phép, Du lịch, quà ngày lễ trong năm, thưởng tết,.. đầy đủ theo quy định công ty Môi trường làm việc thân thiện, lộ trình thăng tiến, sản phẩm đã có thương hiệu., Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Check inbox, comment, tư vấn và báo giá cho khách, upsale cho khách các sản phẩm kết hợp với nhau để tăng được GTTB đơn lên.
Thu thập thông tin và lên đơn cho khách
Xử lý đổi size, đổi trả hàng
Thay đổi album ảnh upsale 1 tuần/1 lần
Đăng bài trong nhóm theo yêu cầu của leadersale
Theo dõi tình trạng đơn hàng
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm năm sale online (ưu tiên có kinh nghiệm sale chốt đơn mặt hàng quần áo nữ)
Có hiểu biết về ngành may mặc thời trang nữ (hiểu biết về chất liệu vải/phụ liệu, size cơ thể theo chiểu cao/cân nặng....
Biết sử dụng Pancake, Lark là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG L.II.N CLOTHING Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG L.II.N CLOTHING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
