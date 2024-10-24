Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: VCP Hà Nam, số 42 Biên Hòa, Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

a. Phân ca làm việc cho nhân viên trong bộ phận, kiểm soát được định mức NSLĐ, chất lượng công việc của CBNV trong bộ phận
Trực tiếp tổ chức triển khai, phân công công việc cho nhân viên trong bộ phận/ca làm việc/khu vực phụ trách và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch đã phê duyệt cùng với Trưởng bộ phận. Tham gia đánh giá việc thực hiện các kế hoạch để có các biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy, xử lý các vướng mắc, tạo các cơ chế động viên hoặc gây sức ép để nhân viên hoàn thành được các kế hoạch đã đặt ra.
Trực tiếp tổ chức triển khai, phân công công việc cho nhân viên trong bộ phận/ca làm việc/khu vực phụ trách và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch đã phê duyệt cùng với Trưởng bộ phận.
Tham gia đánh giá việc thực hiện các kế hoạch để có các biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy, xử lý các vướng mắc, tạo các cơ chế động viên hoặc gây sức ép để nhân viên hoàn thành được các kế hoạch đã đặt ra.
b. Quản lý đào tạo nhân sự nghề, tiêu chuẩn. Đảm bảo chất lượng nhân sự đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn vận hành
Lập/duyệt KH đào tạo cho nhân viên cấp dưới theo KH đào tạo chung của khối/công ty, đảm bảo nhân viên thực hiện đủ các chỉ tiêu đào tạo theo quy định, nắm vững các quy định tiêu chuẩn vận hành. Đào tạo tay nghề chuyên môn cho nhân viên cấp dưới, đặc biệt TH nhân viên mới, đảm bảo chất lượng nhân sự đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn vận hành.
Lập/duyệt KH đào tạo cho nhân viên cấp dưới theo KH đào tạo chung của khối/công ty, đảm bảo nhân viên thực hiện đủ các chỉ tiêu đào tạo theo quy định, nắm vững các quy định tiêu chuẩn vận hành.
Đào tạo tay nghề chuyên môn cho nhân viên cấp dưới, đặc biệt TH nhân viên mới, đảm bảo chất lượng nhân sự đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn vận hành.
c. Quản lý chất lượng dịch vụ bộ phận, tiêu chuẩn thanh tra toàn dân và nội bộ khu vực trực tiếp quản lý
Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các khu vực trực tiếp quản lý hàng ngày, hàng tuần, kịp thời phát hiện các bất cập cần khắc phục, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định quy chế, tiêu chuẩn CLDV khu vực phụ trách. Kiểm soát vận hành hệ thống kỹ thuật, các kế hoạch định kỳ, đảm bảo chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn vận hành. Định kỳ phân tích, đánh giá các sự cố có tính chất lặp lại, đề xuất phương án xử lý dứt điểm. Kiểm soát công tác an toàn PCCC, an toàn vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý. Quản lý tài sản và tổ chức kiểm kê định kỳ tài sản của bộ phận. Định kỳ rà soát các hệ thống kỹ thuật để đánh giá tình trạng và đề xuất phương án xử lý, nâng cấp. Phê duyệt thiết kế, biện pháp thi công, tổ chức giám sát việc cải tạo, sửa chữa các hạng mục của khách hàng, của cơ sở; Nghiệm thu bàn giao đảm bảo theo thiết kế được phê duyệt, tiêu chuẩn. Theo dõi và nghiệm thu sau bảo hành.
Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các khu vực trực tiếp quản lý hàng ngày, hàng tuần, kịp thời phát hiện các bất cập cần khắc phục, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định quy chế, tiêu chuẩn CLDV khu vực phụ trách.
Kiểm soát vận hành hệ thống kỹ thuật, các kế hoạch định kỳ, đảm bảo chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn vận hành. Định kỳ phân tích, đánh giá các sự cố có tính chất lặp lại, đề xuất phương án xử lý dứt điểm.
Kiểm soát công tác an toàn PCCC, an toàn vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý.
Quản lý tài sản và tổ chức kiểm kê định kỳ tài sản của bộ phận. Định kỳ rà soát các hệ thống kỹ thuật để đánh giá tình trạng và đề xuất phương án xử lý, nâng cấp.
Phê duyệt thiết kế, biện pháp thi công, tổ chức giám sát việc cải tạo, sửa chữa các hạng mục của khách hàng, của cơ sở; Nghiệm thu bàn giao đảm bảo theo thiết kế được phê duyệt, tiêu chuẩn. Theo dõi và nghiệm thu sau bảo hành.
d. Quản lý & xây dựng kế hoạch
Lập kế hoạch công việc định kỳ, kế hoạch triển khai công việc tháng/tuần/ngày theo kế hoạch chung của TTTM đã được phê duyệt; kiểm soát việc thực hiện KH đảm bảo hoàn thiện KH theo đúng quy định cả về chất lượng và thời gian thực hiện. Khi phát sinh các chiến dịch, dự án... cần tham gia lập kế hoạch bổ sung, cập nhật vào bộ kế hoạch công việc của nhóm/khu vực phụ trách Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch vận hành, bảo trì hệ thống kỹ thuật đã phê duyệt.
Lập kế hoạch công việc định kỳ, kế hoạch triển khai công việc tháng/tuần/ngày theo kế hoạch chung của TTTM đã được phê duyệt; kiểm soát việc thực hiện KH đảm bảo hoàn thiện KH theo đúng quy định cả về chất lượng và thời gian thực hiện.
Khi phát sinh các chiến dịch, dự án... cần tham gia lập kế hoạch bổ sung, cập nhật vào bộ kế hoạch công việc của nhóm/khu vực phụ trách
Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch vận hành, bảo trì hệ thống kỹ thuật đã phê duyệt.
e. Quản lý chi phí
Lập ngân sách năng lượng/ Capex, vật tư vật liệu, sửa chữa lớn/nhỏ cho hoạt động vận hành, bảo trì, cải tạo sửa chữa lớn hàng năm của bộ phận, đảm bảo đúng/đủ/tối ưu. Kiểm soát việc thực hiện hoạt động mua sắm nội bộ tại bộ phận, tránh thất thoát/lãng phí, hoàn thành chỉ tiêu tối ưu của bộ phận phụ trách. Kiểm soát sử dụng năng lượng hiệu quả, thường xuyên nghiên cứu các phương án/giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Lập ngân sách năng lượng/ Capex, vật tư vật liệu, sửa chữa lớn/nhỏ cho hoạt động vận hành, bảo trì, cải tạo sửa chữa lớn hàng năm của bộ phận, đảm bảo đúng/đủ/tối ưu.
Kiểm soát việc thực hiện hoạt động mua sắm nội bộ tại bộ phận, tránh thất thoát/lãng phí, hoàn thành chỉ tiêu tối ưu của bộ phận phụ trách.
Kiểm soát sử dụng năng lượng hiệu quả, thường xuyên nghiên cứu các phương án/giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành điện, điện lạnh, xây dựng, kỹ thuật dân hạ tầng... Trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng bộ phận Kỹ thuật, Kỹ sư trưởng. Có kiến thực chuyên sâu về hệ thống kỹ thuật tòa nhà. Có kinh nghiệm công tác tại các Tập đoàn/Công ty có quy mô lớn hoặc Công ty Bất động sản, Bán lẻ hoặc Thương mại là ưu điểm. Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc theo nhóm, sử dụng thành thạo tin học văn phòng...
Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành điện, điện lạnh, xây dựng, kỹ thuật dân hạ tầng...
Trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng bộ phận Kỹ thuật, Kỹ sư trưởng.
Có kiến thực chuyên sâu về hệ thống kỹ thuật tòa nhà. Có kinh nghiệm công tác tại các Tập đoàn/Công ty có quy mô lớn hoặc Công ty Bất động sản, Bán lẻ hoặc Thương mại là ưu điểm.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc theo nhóm, sử dụng thành thạo tin học văn phòng...

Tại Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, Đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH Bảo Việt 24/7.... Được hỗ trợ ăn ca, thưởng lễ tết; Khám sức khỏe định kỳ, team building hằng năm; Được hưởng ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ cao cấp thuộc tập đoàn Vingroup; Môi trường đào tạo chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp; Môi trường làm việc văn minh, công bằng... Ký HĐLĐ chính thức sau thời gian thử việc theo quy định.
Thu nhập hấp dẫn
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, Đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH Bảo Việt 24/7....
Được hỗ trợ ăn ca, thưởng lễ tết;
Khám sức khỏe định kỳ, team building hằng năm;
Được hưởng ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ cao cấp thuộc tập đoàn Vingroup;
Môi trường đào tạo chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;
Môi trường làm việc văn minh, công bằng...
Ký HĐLĐ chính thức sau thời gian thử việc theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company

Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes River, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

