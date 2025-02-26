Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa văn phòng - Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc

- Giám sát nhóm kỹ thuật trực thuộc và thực hiện lịch vận hành/ bảo dưỡng/ kiểm tra của dự án.

- Thực hiện các công việc vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống cơ điện, PCCC, xây dựng,... theo yêu cầu và đảm bảo chất lượng.

- Đào tạo, hướng dẫn, phân công công việc cho nhóm kỹ thuật trực thuộc.

- Quản lý và giám sát nhà thầu thi công các hạng mục tuân thủ các quy định.

- Báo cáo hàng ngày và định kỳ về công tác kỹ thuật theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công công việc của Kỹ sư trưởng/Giám đốc BQL.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến Kỹ thuật (Điện, điện tử, điện lạnh, tự động hóa, xây dựng,…)

- Có từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí hoặc tương đương như Trợ lý KST, Tổ trưởng/ Trưởng ca kỹ thuật,…

- Tin học văn phòng

- Chăm chỉ và trách nhiệm trong công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc

- Bảo hiểm tai nạn 24/24

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

- Lương tháng 13 (Theo quy chế thưởng)

- Tham gia và hưởng các quyền lợi Công đoàn như: Sinh nhật, hiếu hỉ, ngày Lễ, Tết,...

- Ngày nghỉ phép năm và nghỉ khác theo quy định

- Cơ hội được đào tạo và phát triển trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

