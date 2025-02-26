Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
- Hà Nội: Tòa văn phòng
- Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Huyện Thạch Thất
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
- Giám sát nhóm kỹ thuật trực thuộc và thực hiện lịch vận hành/ bảo dưỡng/ kiểm tra của dự án.
- Thực hiện các công việc vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống cơ điện, PCCC, xây dựng,... theo yêu cầu và đảm bảo chất lượng.
- Đào tạo, hướng dẫn, phân công công việc cho nhóm kỹ thuật trực thuộc.
- Quản lý và giám sát nhà thầu thi công các hạng mục tuân thủ các quy định.
- Báo cáo hàng ngày và định kỳ về công tác kỹ thuật theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công công việc của Kỹ sư trưởng/Giám đốc BQL.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí hoặc tương đương như Trợ lý KST, Tổ trưởng/ Trưởng ca kỹ thuật,…
- Tin học văn phòng
- Chăm chỉ và trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
- Bảo hiểm tai nạn 24/24
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
- Lương tháng 13 (Theo quy chế thưởng)
- Tham gia và hưởng các quyền lợi Công đoàn như: Sinh nhật, hiếu hỉ, ngày Lễ, Tết,...
- Ngày nghỉ phép năm và nghỉ khác theo quy định
- Cơ hội được đào tạo và phát triển trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
