Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa văn phòng

- Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Giám sát nhóm kỹ thuật trực thuộc và thực hiện lịch vận hành/ bảo dưỡng/ kiểm tra của dự án.
- Thực hiện các công việc vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống cơ điện, PCCC, xây dựng,... theo yêu cầu và đảm bảo chất lượng.
- Đào tạo, hướng dẫn, phân công công việc cho nhóm kỹ thuật trực thuộc.
- Quản lý và giám sát nhà thầu thi công các hạng mục tuân thủ các quy định.
- Báo cáo hàng ngày và định kỳ về công tác kỹ thuật theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công công việc của Kỹ sư trưởng/Giám đốc BQL.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến Kỹ thuật (Điện, điện tử, điện lạnh, tự động hóa, xây dựng,…)
- Có từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí hoặc tương đương như Trợ lý KST, Tổ trưởng/ Trưởng ca kỹ thuật,…
- Tin học văn phòng
- Chăm chỉ và trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc
- Bảo hiểm tai nạn 24/24
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
- Lương tháng 13 (Theo quy chế thưởng)
- Tham gia và hưởng các quyền lợi Công đoàn như: Sinh nhật, hiếu hỉ, ngày Lễ, Tết,...
- Ngày nghỉ phép năm và nghỉ khác theo quy định
- Cơ hội được đào tạo và phát triển trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 09, tòa nhà Coalimex, 33 Tràng Thi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

