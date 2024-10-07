Tuyển Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Tuệ Tĩnh Hai Bà Trưng Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1: Chịu trách nhiệm xây dựng và Phát triển Phòng Chăm sóc khách hàng

Đề xuất đưa ra các giải pháp Nâng cao chất lượng về dịch vụ chăm sóc khách hàng, nâng cao khả năng tiếp cận được khách hàng và đưa giải pháp tăng cường sự hài lòng của khách về dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp Chủ động trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng Hỗ trợ Trưởng phòng CSKH xây dựng quy trình, chính sách nhằm hệ thống hóa, nâng cao chất lượng của việc chăm sóc khách hàng Tham mưu, tư vấn cho Trưởng phòng CSKH xây dựng và không ngừng đưa ra các giải pháp, ý tưởng mới để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Là đầu mối tiếp nhận các khiếu nại, phản hồi, thắc mắc giữa khách hàng với Beauty Medi, H&H

2: Chịu trách nhiệm tiến hành các hoạt động mở rộng và phát triển nguồn khách hàng cho công ty, các chi nhánh trên toàn quốc

Tổng hợp các báo cáo khách hàng đã trải nghiệm thử dịch vụ, phân tích chất lượng và đề xuất giải phép tối ưu để chuyển đổi sang khách hàng sử dụng dịch vụ Phối hợp cùng các chi nhánh xây dựng các chương trình phục vụ khách hàng hiện hữu

3: Công tác báo cáo

Báo cáo ngày, báo cáo tuần theo đúng quy định Báo cáo đột xuất theo yêu cầu

4: Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp và Ban Tổng Giám Đốc

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1: Trình độ

Nữ, tuổi từ 25 – 40. Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế Thành thạo tin học văn phòng

2: Kinh nghiệm

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Nắm vững các nghiệp vụ liên quan đến DVKH cao cấp Có khả năng quản lý, chủ trì, tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh và kiểm soát tốt mọi hoạt động của Phòng DVKH Có mạng lưới networking nhóm khách hàng cao cấp, có khả năng phát triển khách hàng và quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng

3: Kỹ năng

Kỹ năng đàm phán tốt Tư duy về dịch vụ khách hàng cao cấp, xử lý nhanh, kịp thời các vấn đề phát sinh. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; Chịu áp lực trong công việc Tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, lập kế hoạch tốt, chủ động trong công việc

4: Năng lực phẩm chất

Phong cách chín chắn, tự tin và chuyên nghiệp. Trung thực, năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc. Luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới theo yêu cầu của cấp trên. Sức khỏe tốt để đảm bảo công việc. Xác định gắn bó lâu dài với Công ty. Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 12-15tr/ tháng (phụ thuộc vào kinh nghiệm và năng lực của ứng viên) + % hoa hồng Môi trường làm việc chuyên nghiệp Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân Tham gia du lịch nghỉ mát, team building thường niên cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.