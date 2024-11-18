Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ THT MEDICAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

- Quản lý hoạt động và chịu trách nhiệm về doanh số của team Telesales

- Triển khai kế hoạch, bàn giao chỉ tiêu cho từng nhân viên.

- Chịu trách nhiệm về nội dung tư vấn (kịch bản gọi điện), chất lượng dịch vụ, nội quy lao động của các nhân viên.

- Tham mưu cho BLĐ về cải tiến kịch bản gọi điện, chương trình đào tạo, quy trình công việc nhằm thúc đẩy doanh số.

- Kinh nghiệm: 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm trong ngành làm đẹp, thẩm mỹ,...

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Sử dụng thành thạo các công cụ và phương tiện đặc thù.

- Nhiệt tình với công việc và có tinh thần trách nghiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ THT MEDICAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 15.000.000 + %hh + thưởng. Thu nhập 30.000.000 – 50.000.000

- Được tham gia BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước.

- Làm việc trong môi trường năng động, thoải mái.

- Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ THT MEDICAL

