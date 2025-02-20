Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Đường TS03, KCN Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm về việc phân công, theo dõi và quản lý công nhân cấp hàng: đảm bảo công nhân cấp hàng nhận hàng chính xác từ Kho Nguyên vật liệu và cấp tới chuyền sản xuất kịp thời.
-Sử dụng kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý sự cố để đảm bảo tất cả các thành viên trong chuyền có thể xác định nguyên nhân gốc rễ và thực hiện hành động hiệu quả nhanh chóng để giải quyết các vấn đề đang gặp phải.
Điều tra và giải quyết vấn đề NVL thừa thiếu kịp thời chính xác giảm thiểu dừng chuyền do thiếu NVL phát sinh từ picking.
-Đào tạo, giám sát khi có công nhân mới.
-Chuẩn bị đầy đủ picking list cho ngày tiếp theo.
-Nắm rõ kế hoạch để chuẩn bị NVL và phân công công việc cho công nhân
-Duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh để đảm bảo nơi làm việc sạch sẽ và an toàn
- Thực hiện các nhiệm vụ được phép khác do quản lý trực tiếp giao.
- Chịu trách nhiệm liên đới về chất lượng công việc, tuân thủ quy định pháp luật và quy trình Công ty đối với nhân viên trong đội.
- Tuân thủ các quy định của công ty, các quy định về phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam

Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường TS3, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

