Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm về việc phân công, theo dõi và quản lý công nhân cấp hàng: đảm bảo công nhân cấp hàng nhận hàng chính xác từ Kho Nguyên vật liệu và cấp tới chuyền sản xuất kịp thời.

-Sử dụng kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý sự cố để đảm bảo tất cả các thành viên trong chuyền có thể xác định nguyên nhân gốc rễ và thực hiện hành động hiệu quả nhanh chóng để giải quyết các vấn đề đang gặp phải.

Điều tra và giải quyết vấn đề NVL thừa thiếu kịp thời chính xác giảm thiểu dừng chuyền do thiếu NVL phát sinh từ picking.

-Đào tạo, giám sát khi có công nhân mới.

-Chuẩn bị đầy đủ picking list cho ngày tiếp theo.

-Nắm rõ kế hoạch để chuẩn bị NVL và phân công công việc cho công nhân

-Duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh để đảm bảo nơi làm việc sạch sẽ và an toàn

- Thực hiện các nhiệm vụ được phép khác do quản lý trực tiếp giao.

- Chịu trách nhiệm liên đới về chất lượng công việc, tuân thủ quy định pháp luật và quy trình Công ty đối với nhân viên trong đội.

- Tuân thủ các quy định của công ty, các quy định về phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động.