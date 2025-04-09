Tuyển Trưởng nhóm Marketing Crystal Martin (Vietnam) Company Limited làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Mục tiêu công việc:

Chịu trách nhiệm làm việc với nhóm kinh doanh về tình trạng các đơn hàng trong các tháng sắp tới và phối hợp với các bộ phận liên quan để tối ưu hỏa năng lực với hiệu quả sản xuất tốt nhất, đưa ra cho nhóm kinh doanh các giải pháp khác nhau khi có sự cố về thừa thiếu đơn hàng cũng như theo sát để đạt mục tiêu SAH kế hoạch mỗi tháng

Nhiệm vụ chính:

1) Làm việc với nhóm kinh doanh về dự kiến đơn hàng trong 6 tháng tới dựa trên khả năng sẵn có của máy móc và tay nghề của công nhân

2) Cung cấp một số giải pháp cho nhóm kinh doanh để nhận đơn hàng từ các khách hàng

3) Kiểm tra bảo cáo SAH hàng ngày và phát hiện khuynh hướng, sau đó làm việc với quản lý sản xuất để đạt mục tiêu SAH mỗi tháng

4) Giảm sát công việc hàng ngày của nhân viên làm kẻ hoạch sản xuất

5) Giao tiếp rõ ràng, hiệu quả trong cả giao tiếp nói & giao tiếp dưới dạng văn bản.

6) Báo cáo hông tháng về tình hình sản xuất

7) Hướng dẫn nhân viên mới, định hướng cho họ làm việc hiệu quả

8) Nhận định tình huống rủi ro bằng cách nhìn ra các xu thế tiềm ẩn các vấn để có thể xảy ra với đơn hàng.

9) Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên