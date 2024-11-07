Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô III
- 18 Đường CN 13, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Thực hiện kế hoạch sản xuất quý/tháng
Lập kế hoạch phát lệnh theo tuần/tháng
Thực hiện nhu cầu nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất
Theo dõi quá trình cung ứng nguyên liệu/tá dược
Thực hiện và theo dõi quá trình cung ứng bao bì
Thực hiện cung ứng mẫu nghiên cứu
Tìm kiếm mẫu nguyên vật liệu, nhà cung cấp,.. theo yêu cầu.
Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành dược trở lên
Có 02 năm kinh nghiệm mua hàng trong lĩnh vực dược phẩm.
Có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
Chủ động nắm bắt công việc, sắp xếp, quản lý công việc một cách hiệu quả.
Tại Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : 12 - 16 triệu , thỏa thuận theo kinh nghiệm
Tham gia BHXH, chế độ bảo hiểm tai nạn.
Nghỉ phép 12 ngày /năm.
Hỗ trợ tiền ăn trưa và các khoản phụ cấp khác: Theo quy chế của công ty.
Du lịch hằng năm, thưởng đầy đủ các ngày lễ lớn trong năm
Khám sức khỏe định kỳ 12 tháng/lần.
Được học hỏi đào tạo và trao dồi kinh nghiệm trong công ty dược đạt chuẩn thương hiệu quốc gia.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
