Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô III - 18 Đường CN 13, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú

Thực hiện kế hoạch sản xuất quý/tháng

Lập kế hoạch phát lệnh theo tuần/tháng

Thực hiện nhu cầu nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất

Theo dõi quá trình cung ứng nguyên liệu/tá dược

Thực hiện và theo dõi quá trình cung ứng bao bì

Thực hiện cung ứng mẫu nghiên cứu

Tìm kiếm mẫu nguyên vật liệu, nhà cung cấp,.. theo yêu cầu.

Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành dược trở lên

Có 02 năm kinh nghiệm mua hàng trong lĩnh vực dược phẩm.

Có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt

Chủ động nắm bắt công việc, sắp xếp, quản lý công việc một cách hiệu quả.

Tại Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 12 - 16 triệu , thỏa thuận theo kinh nghiệm

Tham gia BHXH, chế độ bảo hiểm tai nạn.

Nghỉ phép 12 ngày /năm.

Hỗ trợ tiền ăn trưa và các khoản phụ cấp khác: Theo quy chế của công ty.

Du lịch hằng năm, thưởng đầy đủ các ngày lễ lớn trong năm

Khám sức khỏe định kỳ 12 tháng/lần.

Được học hỏi đào tạo và trao dồi kinh nghiệm trong công ty dược đạt chuẩn thương hiệu quốc gia.

