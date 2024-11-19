Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 170 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu các giải pháp, các chính sách dịch vụ khách hàng.

Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh liên quan đến dịch vụ CSKH từ Ban lãnh đạo phê duyệt

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Lãnh đạo

Liên phòng ban:

Phối hợp cùng Maketing và Kinh doanh trong việc nghiên cứu, và hỗ trợ xây dựng hành trình khách hàng. Chủ động thu thập, phân tích các phản hồi của khách hàng để đưa ra các đối sách kịp thời, thoả đáng;

Nội bộ phòng:

Trực tiếp đào tạo huấn luyện đội ngũ phát triển về năng lực, kiến thức, văn hóa phù hợp với công ty;

Xây dựng mục tiêu và chuẩn mực chăm sóc khách hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng

Xây dựng, tổ chức, triển khai và kiểm soát kế hoạch của bộ phận nhằm thu hút và giữ chân khách hàng, đạt mục tiêu về số lượng khách hàng quay lại, và khách hàng giới thiệu khách hàng, khách hàng mới...

Tổ chức thực hiện đo lường mức độ thỏa mãn về dịch vụ, trải nghiệm của khách hàng. Báo cáo kết quả với Ban Giám đốc để đề xuất giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm của Công ty;

Về công tác chuyên môn:

Xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ và hành trình trải nghiệm khách hàng.

Quản trị data khách hàng và có ý tưởng áp dụng các chương trình số hóa hoạt động trải nghiệm khách hàng (AI, Zalo OA, ...)

Xây dựng hệ thống báo cáo Chăm sóc khách hàng, phân tích dữ liệu để nhận biết xu hướng và phương án cải thiện;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ - kinh nghiệm

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Dịch vụ hoặc các ngành có liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên quan đến chăm sóc & trải nghiệm khách hàng ở vị trí quản lý. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, giáo dục, tư vấn.

Kỹ năng

Kỹ năng nghiên cứu,phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề tốt

Kỹ năng giao tiếp - đàm phán - thuyết phục - lắng nghe

Kỹ năng kiểm soát - đo lường - cải tiến

Kỹ năng làm việc nhóm - độc lập

Kỹ năng lập kế hoạch & quản trị mục tiêu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận + cạnh tranh

Có chế độ làm việc hybird/remote, chỉ quan tâm đến kết quả công việc và không quản trị về mặt thời gian

Chỉ làm 7 tiếng/ngày

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động

Ngày nghỉ: theo quy định Nhà nước + sinh nhật nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương

Tết Âm lịch nghỉ 10 ngày

Được tham gia các khóa đào tạo với đội ngũ chuyên gia trên 20 năm kinh nghiệm

Được tham gia các hoạt động gắn kết: Teambulding, tiệc tất niên, happy day,...

Thời gian làm việc: Từ 9h - 18h thứ 2 đến hết sáng thứ 7 ; nghỉ chiều thứ 7 và ngày CN

Thời gian làm việc:

Nghỉ trưa từ 12h - 14h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

