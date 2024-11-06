Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu

Mức lương 35 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37A - 37B đường Hùng Vương, phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Quận 5

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 35 - 45 Triệu

- Xây dựng hệ thống quy trình, quy định dịch vụ bài bản, khoa học nhằm vận hành hoạt động dịch vụ kỹ thuật theo mục tiêu đề ra

- Chịu trách nhiệm đảm bảo việc cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho khách hàng kịp thời, tin cậy, độ hài lòng cao

- Chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động vận hành của hệ sinh thái sản phẩm của công ty, bao gồm: xe máy điện, pin, trạm đổi pin, phần mềm quản lý, đảm bảo dịch vụ cứu hộ 24/7

- Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự

- Xây dựng quy trình phối hợp, định nghĩa luồng công việc trong hoạt động phối hợp với các phòng ban liên quan

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 35 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Chuyên môn

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điện tử, Cơ điện tử, Cơ khí...hoặc các ngành có liên quan.

- Có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực Dịch vụ kỹ thuật, bảo hành, bảo dưỡng

2. Kinh nghiệm

- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương trong các công ty về ô tô, xe máy, có am hiểu sâu rộng về hoạt động hậu mãi

- Có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực dịch vụ phụ tùng, bảo hành

3. Kỹ năng/Phẩm chất

- Kỹ năng chuyên môn: Hiểu sâu về tổ chức và vận hành dịch vụ sau bán hàng

- Có khả năng làm việc trực tiếp, sát sao, quyết liệt, chịu áp lực tốt với tinh thần kết quả trên hết

- Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý, đào tạo, phát triển đội ngũ tốt

- Tư duy logic, nắm bắt tâm lý khách hàng nhanh, lấy khách hàng là trung tâm

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

- Trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc

Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc tại công ty tiên phong trong lĩnh vực xe điện thông minh và các giải pháp năng lượng cho phương tiện giao thông

- Thu nhập: lên đến 45 triệu/tháng, có thể hơn theo năng lực

- Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh,...

- Phát triển: Được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc

- Bảo hiểm: Được tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp

- Được tham gia hoạt động teambuilding, quà các ngày lễ Tết...

- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin