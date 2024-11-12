Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43/15

- 43/17 Đường số 38, KP. 1, Phường An Khánh, Tp thủ Đức (Quận 2), Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển tổ chức
nhiệm vụ các phòng ban, phân tích công việc, tiêu chuẩn chức
danh, định biên nhân sự, mô tả công việc, các thay đổi trong
tổ chức sản xuất, kinh doanh, công ty con, công ty thành viên
cấp Công ty, cấp Phòng/ Ban/ Bộ phận hoặc tương đương.
Triển khai nghiên cứu, xây dựng, cải tiến các quy trình, quy
chế, phân quyền, quy định văn bản hướng dẫn liên quan đến
công tác hành chính nhân sự, cơ chế chính sách liên quan đến
người lao động, thỏa ước lao động tập thể nội quy lao động.
Chủ trì công tác lập kế hoạch về việc xây dựng Quy trình, quy
định, quy chế Công ty.
Kiểm soát tuân thủ, đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải
pháp điều chỉnh/cải tiến quy định quản lý chung giữa Công
ty mẹ và các đơn vị thành viên.
Theo dõi đánh giá kết quả hoạt động của công ty mẹ và Các
Công ty thành viên về công tác sử dụng nguồn nhân lực và
chi phí nhân sự hàng năm.
Tìm ra những lỗ hổng và giải quyết các vấn đề về nhân sự
như thiếu nhân viên, nhân viên thiếu năng lực, thái độ làm
việc, kỷ luật chưa tốt,... cùng với các vấn đề về sự hài lòng
2. Thu hút và phát triển nhân tài
Xây dựng lộ trình phát triển công việc nhân viên, bản đồ công
danh, hoạch định kế thừa
Kiểm soát các hoạt động quảng bá, xây dựng thương hiệu
tuyển dụng của công ty
Xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp, Kế hoạch đào tạo
3. Xây dựng và phát triển văn hóa Doanh nghiệp
3.
Xây dựng và phát triển văn hóa Doanh nghiệp
. Xây dựng bộ văn hóa doanh nghiệp
Đánh giá hiện trạng về văn hóa Doanh nghiệp, để đưa ra
các phương án tránh tạo ra môi trường độc hại.
Đưa ra các mục tiêu, định hướng văn hóa của Doanh
nghiệp
Lên kế hoạch và thực hiện triển khai truyền thông
4. Xây dựng chính sách đãi ngộ
4.
Xây dựng chính sách đãi ngộ
Xây dựng chiến lược thưởng, phúc lợi, môi trường làm việc,
phát triển nghề nghiệp
Hoạch định & kiểm soát, đo lường ngân sách/chi phí nhân
sự, quỹ lương
Kiểm soát công tác xây dựng chương trình đào tạo huấn lyện
hằng năm về: Đào tạo pháp lý; Đào tạo hoàn thiện KNL; Đào
tạo chuyên môn; Đào tạo phát triển các kỹ năng của hệ thống
Phối hợp với các bộ phận xây dựng tiêu chuẩn, quy trình
đánh giá hiệu quả công việc (KPI) và thang bảng lương hợp
lý, công bằng, cạnh tranh.
5. Quản lý công tác hành chính
Định hướng kế hoạch và triển khai các hoạt động hậu cần
cho các ngày: Lễ, Hội nghị, Tổng kết, văn nghệ,...
Quản lý công tác vận hành của các văn phòng/chi nhánh của
Tập đoàn
Các hoạt động quan tâm đời sống CBNV
Quản lý công tác hậu cần hỗ trợ hoạt động kinh doanh: các
sự kiện hỗ trợ bán hàng, ra mắt sản phẩm, các sự kiện truyền

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cử nhân/ đại học
- Kinh nghiệm: > 4 năm
- Kỹ năng làm việc:
- Biết cách xác lập chiến lược, kế hoạch và mục tiêu phát triển
bản thân phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty.
- Quản lý rủi ro, xử lý tình huống tốt
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Kỹ năng thu thập thông tin, dữ liệu, tổng hợp báo cáo
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
Kỹ năng quản lý:
- Khả năng lập kế hoạch, giám sát tiến trình thực hiện tốt
- Kỹ năng ra quyết định
- Kỹ năng ủy quyền và giao nhiệm vụ
- Khả năng tạo động lực cho nhân viên
- Khả năng điều hành nhóm tốt
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt
- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời giɑn, quản lý công việc
Tác phong/ yêu cầu khác:
- Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Nhân sự có thâm niên từ 2 năm trở lên, được tham giao bảo hiểm cộng thêm
- Được khám sức khỏe 1 năm 1 lần
- Được đi du lịch 1 năm 1 đến 2 lần (tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh)
- Được thưởng lễ tết, sinh nhật
- Được tặng quà trung thu, quà sinh nhật
- Mỗi tháng 1 lần được tham gia hoạt động happy hour của công ty
- Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 (t2-t6), t7 được wfh (tùy bộ phận)
- Được tham gia các CLB rèn luyện sức khỏe: chạy bộ, cầu lông, đá banh...
- Được mua hàng của công ty với giá chiết khấu lên đến 60%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, Khu văn phòng Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

