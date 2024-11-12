Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

1. Phát triển tổ chức

nhiệm vụ các phòng ban, phân tích công việc, tiêu chuẩn chức

danh, định biên nhân sự, mô tả công việc, các thay đổi trong

tổ chức sản xuất, kinh doanh, công ty con, công ty thành viên

cấp Công ty, cấp Phòng/ Ban/ Bộ phận hoặc tương đương.

Triển khai nghiên cứu, xây dựng, cải tiến các quy trình, quy

chế, phân quyền, quy định văn bản hướng dẫn liên quan đến

công tác hành chính nhân sự, cơ chế chính sách liên quan đến

người lao động, thỏa ước lao động tập thể nội quy lao động.

Chủ trì công tác lập kế hoạch về việc xây dựng Quy trình, quy

định, quy chế Công ty.

Kiểm soát tuân thủ, đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải

pháp điều chỉnh/cải tiến quy định quản lý chung giữa Công

ty mẹ và các đơn vị thành viên.

Theo dõi đánh giá kết quả hoạt động của công ty mẹ và Các

Công ty thành viên về công tác sử dụng nguồn nhân lực và

chi phí nhân sự hàng năm.

Tìm ra những lỗ hổng và giải quyết các vấn đề về nhân sự

như thiếu nhân viên, nhân viên thiếu năng lực, thái độ làm

việc, kỷ luật chưa tốt,... cùng với các vấn đề về sự hài lòng

2. Thu hút và phát triển nhân tài

Xây dựng lộ trình phát triển công việc nhân viên, bản đồ công

danh, hoạch định kế thừa

Kiểm soát các hoạt động quảng bá, xây dựng thương hiệu

tuyển dụng của công ty

Xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp, Kế hoạch đào tạo

3. Xây dựng và phát triển văn hóa Doanh nghiệp

3.

Xây dựng và phát triển văn hóa Doanh nghiệp

. Xây dựng bộ văn hóa doanh nghiệp

Đánh giá hiện trạng về văn hóa Doanh nghiệp, để đưa ra

các phương án tránh tạo ra môi trường độc hại.

Đưa ra các mục tiêu, định hướng văn hóa của Doanh

nghiệp

Lên kế hoạch và thực hiện triển khai truyền thông

4. Xây dựng chính sách đãi ngộ

4.

Xây dựng chính sách đãi ngộ

Xây dựng chiến lược thưởng, phúc lợi, môi trường làm việc,

phát triển nghề nghiệp

Hoạch định & kiểm soát, đo lường ngân sách/chi phí nhân

sự, quỹ lương

Kiểm soát công tác xây dựng chương trình đào tạo huấn lyện

hằng năm về: Đào tạo pháp lý; Đào tạo hoàn thiện KNL; Đào

tạo chuyên môn; Đào tạo phát triển các kỹ năng của hệ thống

Phối hợp với các bộ phận xây dựng tiêu chuẩn, quy trình

đánh giá hiệu quả công việc (KPI) và thang bảng lương hợp

lý, công bằng, cạnh tranh.

5. Quản lý công tác hành chính

Định hướng kế hoạch và triển khai các hoạt động hậu cần

cho các ngày: Lễ, Hội nghị, Tổng kết, văn nghệ,...

Quản lý công tác vận hành của các văn phòng/chi nhánh của

Tập đoàn

Các hoạt động quan tâm đời sống CBNV

Quản lý công tác hậu cần hỗ trợ hoạt động kinh doanh: các

sự kiện hỗ trợ bán hàng, ra mắt sản phẩm, các sự kiện truyền

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cử nhân/ đại học

- Kinh nghiệm: > 4 năm

- Kỹ năng làm việc:

- Biết cách xác lập chiến lược, kế hoạch và mục tiêu phát triển

bản thân phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty.

- Quản lý rủi ro, xử lý tình huống tốt

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Kỹ năng thu thập thông tin, dữ liệu, tổng hợp báo cáo

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

Kỹ năng quản lý:

- Khả năng lập kế hoạch, giám sát tiến trình thực hiện tốt

- Kỹ năng ra quyết định

- Kỹ năng ủy quyền và giao nhiệm vụ

- Khả năng tạo động lực cho nhân viên

- Khả năng điều hành nhóm tốt

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt

- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời giɑn, quản lý công việc

Tác phong/ yêu cầu khác:

- Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Nhân sự có thâm niên từ 2 năm trở lên, được tham giao bảo hiểm cộng thêm

- Được khám sức khỏe 1 năm 1 lần

- Được đi du lịch 1 năm 1 đến 2 lần (tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh)

- Được thưởng lễ tết, sinh nhật

- Được tặng quà trung thu, quà sinh nhật

- Mỗi tháng 1 lần được tham gia hoạt động happy hour của công ty

- Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 (t2-t6), t7 được wfh (tùy bộ phận)

- Được tham gia các CLB rèn luyện sức khỏe: chạy bộ, cầu lông, đá banh...

- Được mua hàng của công ty với giá chiết khấu lên đến 60%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

