Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 32 đường số 6 KCN Sóng Thần 2, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của Bộ phận theo chỉ đạo của BGĐ

Xây dựng kế hoạch kinh doanh và tổ chức thực hiện nhằm đạt mục tiêu doanh số và thị phần theo chiến lược của công ty.

Phát triển thị trường, mở rộng kênh phân phối và xây dựng mạng lưới khách hàng mới, đảm bảo gia tăng doanh thu

Tổ chức và giám sát công tác chăm sóc khách hàng, xử lý khiếu nại và đảm bảo chất lượng của hoạt động kinh doanh

Quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên trong bộ phận kinh doanh nhằm xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp và hiệu quả.

Nắm vững các tính năng đặc thù của sản phẩm, am hiểu về sản phẩm của công ty để đào tạo nhân viên kinh doanh và để nắm bắt nhu cầu, tư vấn, tiếp cận khách hàng tiềm năng

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan cho vị trí này

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên

Có kỹ nẵng quản lý, đào tạo

Tại Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ

Tham gia công đoàn, sinh nhật hàng tháng

Tham gia chế độ bảo hiểm tai nạn 24/24

Thưởng 2 lần/năm, thưởng trung thu và thưởng tết

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Phụ cấp cơm trưa, cơm tăng ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát

