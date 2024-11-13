Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát

Kinh doanh thực phẩm

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 32 đường số 6 KCN Sóng Thần 2, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của Bộ phận theo chỉ đạo của BGĐ
Xây dựng kế hoạch kinh doanh và tổ chức thực hiện nhằm đạt mục tiêu doanh số và thị phần theo chiến lược của công ty.
Phát triển thị trường, mở rộng kênh phân phối và xây dựng mạng lưới khách hàng mới, đảm bảo gia tăng doanh thu
Tổ chức và giám sát công tác chăm sóc khách hàng, xử lý khiếu nại và đảm bảo chất lượng của hoạt động kinh doanh
Quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên trong bộ phận kinh doanh nhằm xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp và hiệu quả.
Nắm vững các tính năng đặc thù của sản phẩm, am hiểu về sản phẩm của công ty để đào tạo nhân viên kinh doanh và để nắm bắt nhu cầu, tư vấn, tiếp cận khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan cho vị trí này
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên
Có kỹ nẵng quản lý, đào tạo

Tại Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ
Tham gia công đoàn, sinh nhật hàng tháng
Tham gia chế độ bảo hiểm tai nạn 24/24
Thưởng 2 lần/năm, thưởng trung thu và thưởng tết
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Phụ cấp cơm trưa, cơm tăng ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát

Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 32, Đường số 6, KCN Sóng Thần II,Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

