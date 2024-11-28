Tuyển Tư vấn du học Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

- Trực tiếp tham gia triển khai các hoạt động, sự kiện trong chuỗi các hoạt động tư vấn tuyển sinh.

- Xây dựng các kênh tuyển dụng, cộng tác viên để tuyển sinh

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ đề xuất phương án tuyển sinh hiệu quả.

- Thực hiện quảng bá thông tin tuyển sinh trên nhiều kênh.

- Quản lý nhân sự trong nhóm trực tiếp được phân công: tuyển dụng, hướng dẫn, đào tạo, giao việc, đôn đốc công việc

- Thực hiện các kế hoạch để phát triển các chiến lược kinh doanh và mang lại doanh số hiệu quả cho Công ty

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, điều phối team.

- Khả năng tư vấn và chăm sóc khách hàng

- Có bằng Cao đẳng trở lên

- Ứng viên có 2 năm kinh nghiệm về lĩnh vực tư vấn du học, xuất khẩu lao động đã làm việc tại các Trung tâm ngoại ngữ hoặc làm bảo hiểm

- Ưu tiên ứng viên từng là du học sinh Nhật, Hàn, các nước tiếng Anh...

Tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản thỏa thuận + thưởng xuất cảnh/thưởng thành tích của phòng + phụ cấp. Tổng thu nhập đạt từ 20 triệu - 40 triệu

- Chế độ đãi ngộ khác: Thưởng quý, năm, du lịch theo quy định của công ty và theo kết quả kinh doanh,..

- Chế độ Thưởng thăm quan công tác ở Nước ngoài

- Có ký túc xá Miễn phí cho các bạn ở xa

- Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực

- Cơ sở vật chất cực đẹp, view cực chất, tràn đầy không gian xanh mát.

