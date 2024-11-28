Tuyển Tư vấn du học Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC

Tư vấn du học

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 30/46 Hưng Thịnh, khu X2A, phường Yên Sở, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Trực tiếp tham gia triển khai các hoạt động, sự kiện trong chuỗi các hoạt động tư vấn tuyển sinh.
- Xây dựng các kênh tuyển dụng, cộng tác viên để tuyển sinh
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ đề xuất phương án tuyển sinh hiệu quả.
- Thực hiện quảng bá thông tin tuyển sinh trên nhiều kênh.
- Quản lý nhân sự trong nhóm trực tiếp được phân công: tuyển dụng, hướng dẫn, đào tạo, giao việc, đôn đốc công việc
- Quản lý việc giám sát nhân viên kinh doanh trong bộ phận được giao, quản lý nhân sự trong nhóm trực tiếp: tuyển dụng, hướng dẫn, đào tạo, giao việc, đôn đốc công việc
- Thực hiện các kế hoạch để phát triển các chiến lược kinh doanh và mang lại doanh số hiệu quả cho Công ty
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, điều phối team.
- Khả năng tư vấn và chăm sóc khách hàng
- Có bằng Cao đẳng trở lên
- Ứng viên có 2 năm kinh nghiệm về lĩnh vực tư vấn du học, xuất khẩu lao động đã làm việc tại các Trung tâm ngoại ngữ hoặc làm bảo hiểm
2 năm kinh nghiệm
- Ưu tiên ứng viên từng là du học sinh Nhật, Hàn, các nước tiếng Anh...

Tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản thỏa thuận + thưởng xuất cảnh/thưởng thành tích của phòng + phụ cấp. Tổng thu nhập đạt từ 20 triệu - 40 triệu
- Chế độ đãi ngộ khác: Thưởng quý, năm, du lịch theo quy định của công ty và theo kết quả kinh doanh,..
- Chế độ Thưởng thăm quan công tác ở Nước ngoài
- Có ký túc xá Miễn phí cho các bạn ở xa
- Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực
- Cơ sở vật chất cực đẹp, view cực chất, tràn đầy không gian xanh mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô N7A, khu tái định cư X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

