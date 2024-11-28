Tuyển Tư vấn du học Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC
- Hà Nội: Số 30/46 Hưng Thịnh, khu X2A, phường Yên Sở, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
- Trực tiếp tham gia triển khai các hoạt động, sự kiện trong chuỗi các hoạt động tư vấn tuyển sinh.
- Xây dựng các kênh tuyển dụng, cộng tác viên để tuyển sinh
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ đề xuất phương án tuyển sinh hiệu quả.
- Thực hiện quảng bá thông tin tuyển sinh trên nhiều kênh.
- Quản lý nhân sự trong nhóm trực tiếp được phân công: tuyển dụng, hướng dẫn, đào tạo, giao việc, đôn đốc công việc
- Quản lý việc giám sát nhân viên kinh doanh trong bộ phận được giao, quản lý nhân sự trong nhóm trực tiếp: tuyển dụng, hướng dẫn, đào tạo, giao việc, đôn đốc công việc
- Thực hiện các kế hoạch để phát triển các chiến lược kinh doanh và mang lại doanh số hiệu quả cho Công ty
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Khả năng tư vấn và chăm sóc khách hàng
- Có bằng Cao đẳng trở lên
- Ứng viên có 2 năm kinh nghiệm về lĩnh vực tư vấn du học, xuất khẩu lao động đã làm việc tại các Trung tâm ngoại ngữ hoặc làm bảo hiểm
2 năm kinh nghiệm
- Ưu tiên ứng viên từng là du học sinh Nhật, Hàn, các nước tiếng Anh...
Tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ đãi ngộ khác: Thưởng quý, năm, du lịch theo quy định của công ty và theo kết quả kinh doanh,..
- Chế độ Thưởng thăm quan công tác ở Nước ngoài
- Có ký túc xá Miễn phí cho các bạn ở xa
- Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực
- Cơ sở vật chất cực đẹp, view cực chất, tràn đầy không gian xanh mát.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI