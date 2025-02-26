Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 80 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA

Tư vấn du học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA

Mức lương
30 - 80 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Teambuilding, hoạt động dã ngoại 2

Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 30 - 80 Triệu

Tiếp nhận nguồn Data từ Công ty và liên hệ tư vấn khách hàng quan tâm du học Đức (chân dung khách hàng là các bạn trẻ 18-28 tuổi đã tốt nghiệp cấp 3)
Tiếp nhận nguồn Data từ Công ty và liên hệ tư vấn khách hàng quan tâm du học Đức
Thực hiện các hoạt động kinh doanh, marketing và bán hàng để đạt được mục tiêu doanh số đề ra.
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, giữ chân khách hàng hiện có để duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty.
Tham gia các hoạt động đào tạo, hội thảo để nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.

Với Mức Lương 30 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 24 - 40 tuổi
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn hoặc quảng cáo.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục và khả năng làm việc độc lập.
Có khả năng làm việc với áp lực cao, cầu tiến và chủ động.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và internet.
Là người chân thật, gắn bó và thẳng thắn;
Tính tình vui vẻ, tích cực, chịu khó;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 - 80 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 167 (Cũ BT6-6(178), tờ bản đồ cũ số 19 Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

