Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 80 Triệu

Mức lương 30 - 80 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Teambuilding, hoạt động dã ngoại 2 - 3 lần/năm. Chương trình tiệc giáng sinh, tất niên, Monthly Birthday Party, v.v. Được đào tạo các kỹ năng nếu chưa nắm vững; Được làm việc trong môi trường trẻ, nghệ thuật, chuyên nghiệp, lắng nghe, tôn trọng, tính kỷ luật và teamwork cao., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 30 - 80 Triệu

Tiếp nhận nguồn Data từ Công ty và liên hệ tư vấn khách hàng quan tâm du học Đức (chân dung khách hàng là các bạn trẻ 18-28 tuổi đã tốt nghiệp cấp 3)

Thực hiện các hoạt động kinh doanh, marketing và bán hàng để đạt được mục tiêu doanh số đề ra.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, giữ chân khách hàng hiện có để duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty.

Tham gia các hoạt động đào tạo, hội thảo để nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.

Với Mức Lương 30 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 24 - 40 tuổi

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn hoặc quảng cáo.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục và khả năng làm việc độc lập.

Có khả năng làm việc với áp lực cao, cầu tiến và chủ động.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và internet.

Là người chân thật, gắn bó và thẳng thắn;

Tính tình vui vẻ, tích cực, chịu khó;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 - 80 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA

