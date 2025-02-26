Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH GlÁO DỤC GO STUDY ABROAD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Gold Tower - 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1/ Thụ lý hồ sơ & xử lý thủ tục visa

Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ từ phòng kinh doanh.

Lên checklist, timeline xử lý hồ sơ, theo dõi tiến độ, nhắc nhở lịch theo timeline đã lên.

Hỗ trợ dịch thuật, công chứng giấy tờ cần thiết.

Tham gia quá trình làm hồ sơ thị thực theo quy trình được hướng dẫn

Hỗ trợ khách hàng sau khi có kết quả visa (hướng dẫn thủ tục tiếp theo, giải đáp thắc mắc).

2/ Hành chính & Báo cáo

In ấn, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ cần thiết.

Hỗ trợ soạn đề nghị thanh toán, theo dõi thu chi liên quan đến hồ sơ.

Tổng hợp, báo cáo kết quả visa định kỳ.

Họp và báo cáo với Trưởng phòng Thụ lý.

3/ Viết Case Study & Hỗ trợ Marketing

Ghi nhận, tổng hợp các case thực tế để viết case study.

Chuyển case study cho phòng marketing làm tài nguyên nội dung.

4/ Chăm sóc khách hàng & học viên

Giải đáp thắc mắc của khách hàng trong suốt quá trình thụ lý.

Mở nhóm hỗ trợ, hướng dẫn thao tác, đồng hành cùng khách hàng.

Chăm sóc học viên sau khi hoàn tất thụ lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cam kết gắn bó làm việc lâu dài, có trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Tính cách phù hợp: Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn, tư duy logic.

Có tinh thần học hỏi, sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới.

Thái độ thân thiện, có tư duy dịch vụ khách hàng.

Bắt buộc: Khả năng viết tốt. Sử dụng Tiếng Anh thành thạo (IELTS 6.5). Kỹ năng tin học văn phòng tốt.

Tại CÔNG TY TNHH GlÁO DỤC GO STUDY ABROAD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (8-12 triệu) + thưởng hồ sơ thành công, thưởng các dịp Lễ/Tết, lương tháng thứ 13.

Làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, văn minh, cởi mở, tôn trọng cá nhân.

Được đào tạo bài bản về chuyên môn, quy trình xử lý hồ sơ.

Cơ hội nâng cao khả năng ngoại ngữ, mở rộng hiểu biết về giáo dục và văn hóa quốc tế.

Chế độ bảo hiểm theo quy định, nghỉ phép theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GlÁO DỤC GO STUDY ABROAD

