Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vinapro (Vinapro Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vinapro (Vinapro Group)
- Hà Nội: Số 10 ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nôi
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
1/ Thông tin chung
- Số lượng: 06
- Số lượng:
- Địa điểm làm việc:
+ 01 - làm việc online tại HCM
+ 05 - Làm việc tại tòa TXT, số 10 ngõ 01 Bùi Huy Bích, Hoàng Mai, Hà Nội.
2. Mô tả công việc:
Phát triển khách hàng:
- Chăm sóc khách hàng cũ của công ty
- Mở rộng khách hàng ở thị trường truyền thống và thị trường mới.
- Lên kế hoạch và thực hiện bán hàng nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh theo từng tháng, quý, năm của Công ty đưa ra theo từng giai đoạn.
- Khai thác các thị trường xuất khẩu nông sản thông qua các trang B2B, hội chợ, email, điện thoại.
Theo dõi các đơn hàng:
- Cung cấp cho bộ phận sản xuất các yêu cầu về chất lượng, quy cách theo từng đơn hàng cụ thể và thường xuyên đôn đốc giám sát, tiến độ đơn hàng.
- Quản lý đơn hàng, hợp đồng của khách từ lúc bắt đầu cho đến khi xuất hàng.
- Đưa ra các ý tưởng mới để phát triển công việc.
- Kết hợp với nhân viên chứng từ để làm bộ chứng từ xuất khẩu gửi khách.
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vinapro (Vinapro Group) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vinapro (Vinapro Group)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
