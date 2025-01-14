Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vinapro (Vinapro Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

1/ Thông tin chung

- Số lượng: 06

- Số lượng:

- Địa điểm làm việc:

+ 01 - làm việc online tại HCM

+ 05 - Làm việc tại tòa TXT, số 10 ngõ 01 Bùi Huy Bích, Hoàng Mai, Hà Nội.

2. Mô tả công việc:

Phát triển khách hàng:

- Chăm sóc khách hàng cũ của công ty

- Mở rộng khách hàng ở thị trường truyền thống và thị trường mới.

- Lên kế hoạch và thực hiện bán hàng nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh theo từng tháng, quý, năm của Công ty đưa ra theo từng giai đoạn.

- Khai thác các thị trường xuất khẩu nông sản thông qua các trang B2B, hội chợ, email, điện thoại.

Theo dõi các đơn hàng:

Theo dõi các đơn hàng

- Cung cấp cho bộ phận sản xuất các yêu cầu về chất lượng, quy cách theo từng đơn hàng cụ thể và thường xuyên đôn đốc giám sát, tiến độ đơn hàng.

- Quản lý đơn hàng, hợp đồng của khách từ lúc bắt đầu cho đến khi xuất hàng.

- Đưa ra các ý tưởng mới để phát triển công việc.

- Kết hợp với nhân viên chứng từ để làm bộ chứng từ xuất khẩu gửi khách.