Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG KINGTEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

• Triển khai kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và xúc tiến ký kết hợp đồng

• Tuyển dụng và giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh.

• Xây dựng mối quan hệ khách hàng, nhân viên, hình ảnh công ty và thương hiệu cá nhân

• Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.

• Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh Công ty đặt ra.

• Lập kế hoạch phát triển khách hàng, thị trường, doanh thu theo tháng/quý/năm

• Lập báo cáo công việc, phân tích thị trường và đưa ra các phương án bán hàng

• Lập danh sách các khách hàng tiềm năng, đề xuất các kế hoạch/phương án tiếp cận, gặp gỡ, chăm sóc khách hàng nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

• Tổ chức các sự kiện, triển lãm, hội chợ, workshop,… nhằm quảng bá sản phẩm & thương hiệu sản phẩm

• Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng. Liên hệ, giải đáp, tư vấn về chất lượng, giá cả sản phẩm…cho khách hàng đang có và các khách hàng mới

• Tìm kiếm, nghiên cứu về các sản phẩm theo chuyên môn. Am hiểu nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh của công ty.

• Liên hệ và làm việc với các Doanh nghiệp/ nhãn hàng/ thương hiệu trong lĩnh vực được giao phụ trách về kế hoạch marketing, chính sách bán hàng, phát triển thị trường.

• Hỗ trợ xây dựng và update bảng giá sản phẩm: bảng giá chung, bảng giá chào thầu,…