Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UNITAS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UNITAS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UNITAS VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 3, 99 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách kinh doanh các giải pháp công nghệ thông tin (phần cứng, phần mềm), đặc biệt chuyên về giải pháp sao lưu dự phòng (backup) và phục hồi dữ liệu (recovery) như Commvault và ExaGrid cũng như các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ của các hãng do Unitas đại diện phân phối tại thị trường Việt Nam
Quảng bá, tư vấn các giải pháp, sản phẩm đến các đối tác và khách hàng
Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu đầu tư hạ tầng CNTT trên vùng thị trường/ khách hàng được phân công.
Tiếp cận và khai thác yêu cầu của khách hàng. Phối hợp với bộ phận kỹ thuật của công ty, bộ phận kỹ thuật của hãng để tư vấn giải pháp, xây dựng các tiêu chí kỹ thuật, xây dựng ngân sách trực tiếp đến người dùng cuối hoặc thông qua kết hợp với đối tác.
Hoạch định, quản lý và phát triển các hoạt động với các khách hàng và đối tác chiến lược (Key Accounts) định kỳ.
Lên kế hoạch phát triển thị trường, chiến lược khuyến mãi, kế hoạch triển khai các event, workshop đến khách hàng, đối tác thông qua phối hợp với các hãng định kỳ hàng quý … (đối với vị trí trưởng bộ phận)
Dự báo doanh số theo tháng, quý, năm.
Báo cáo trực tiếp đến Ban giám đốc và cập nhật các cơ hội kinh doanh với các hãng hàng tuần.
Tìm kiếm hoặc kết hợp với các đối tác để phát triển các cơ hội bán hàng, lên báo giá, ký kết và theo dõi thực hiện hợp đồng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Kinh tế, CNTT, Điện tử viễn thông, … hoặc lĩnh vực liên quan
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực CNTT; hoặc có kinh nghiệm kinh doanh B2B, ưu tiên có kiến thức về CNTT;
Đam mê và muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực CNTT
Chịu được áp lực trong công việc
Có khả năng học hỏi và trình bày tốt
Giao tiếp tiếng Anh tốt là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UNITAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, được tuỳ chọn bậc lương tương ứng với mục tiêu doanh số, và được thay đổi linh hoạt
Thưởng doanh số theo mục tiêu đạt được và thưởng theo dự án, lương tháng 13.
Hỗ trợ chi phí công tác, tiếp khách.
Được công ty và hãng đào tạo kiến thức sản phẩm giải pháp, kỹ năng kinh doanh.
Tài trợ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ phục vụ cho công việc
Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, năng động giúp phát huy khả năng sáng tạo và mọi lợi thế của bản thân.
Ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ.
Nghỉ phép 12 ngày/năm; các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
Được hưởng các các chế độ phúc lợi mở rộng khác của Công ty như: Khám sức khỏe thường niên tại Trung tâm y khoa chuyên sâu quốc tế Bernard, sinh nhật, team building, thưởng vào các dịp lễ Tết…

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 2, 99 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

