Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phòng 1007, Tầng 10, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý lịch trình: sắp xếp lịch công tác, tiếp khách, các cuộc họp với khách hàng, đối tác, lịch phỏng vấn ứng viên và các hoạt động khác.
Thực hiện soạn thảo hợp đồng, báo giá theo dõi, quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu kinh doanh
Theo dõi công nợ và duy trì quan hệ tốt với các khách hàng, đối tác của Công ty
Tham gia gặp gỡ khách hàng, đối tác cùng Trưởng phòng (nếu có).
Thực hiện báo cáo công việc theo ngày, theo tuần cho Trưởng phòng.
Và các công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quản lý lịch trình: sắp xếp lịch công tác, tiếp khách, các cuộc họp với khách hàng, đối tác, lịch phỏng vấn ứng viên và các hoạt động khác.
Thực hiện soạn thảo hợp đồng, báo giá theo dõi, quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu kinh doanh
Theo dõi công nợ và duy trì quan hệ tốt với các khách hàng, đối tác của Công ty
Tham gia gặp gỡ khách hàng, đối tác cùng Trưởng phòng (nếu có).
Thực hiện báo cáo công việc theo ngày, theo tuần cho Trưởng phòng.
Và các công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản từ 12.000.000 đồng + Lương hiệu quả + Thưởng KPI cuối năm.
Được làm việc trong môi trường truyền thông trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
Được tham gia các lớp Training chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn, về sản phẩm, dịch vụ của Công ty cũng như các kiến thức chuyên sâu trong ngành Quảng cáo OOH tại Việt Nam.
Được sử dụng hoàn toàn miễn phí các tiện ích và hỗ trợ của công ty nhằm thông suốt cho công việc như taxi đi lại, chi phí tiếp khách, quà tặng khách hàng.
Được tài trợ hoàn toàn khi tham gia các hoạt động truyền thống của Công ty như Xem phim hàng tháng, Running day hàng tháng, picnic hàng quý, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm trong và ngoài nước.
Được xét tăng lương tối thiểu 1 lần/năm.
Chế độ lương tháng 13.
Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, P Bến Nghế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

