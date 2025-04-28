Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LETREND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Aqua 3, Vinhomes Ba Son Golden River, 2 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

Xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh:

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành bất động sản.

Tham mưu cho Giám đốc Kinh doanh/Ban Giám đốc về chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết cho phòng kinh doanh (tháng, quý, năm) và triển khai thực hiện.

Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh:

Phân giao chỉ tiêu doanh số cho từng nhân viên kinh doanh trực thuộc và theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Đảm bảo đội ngũ kinh doanh cấp dưới tuân thủ quy trình bán hàng và các quy định của công ty.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của phòng và có các điều chỉnh kịp thời.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Giám đốc Kinh doanh/Ban Giám đốc.

Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh:

Tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Hướng dẫn, hỗ trợ và tạo động lực cho nhân viên kinh doanh đạt được mục tiêu.

Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên và đưa ra các biện pháp khen thưởng, kỷ luật phù hợp.

Xây dựng tinh thần đồng đội, văn hóa làm việc tích cực và chuyên nghiệp trong phòng.

Phát triển thị trường và khách hàng:

Xác định và khai thác các phân khúc thị trường tiềm năng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

Phối hợp với bộ phận Marketing để triển khai các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm khách hàng.

Tham gia các sự kiện, hội thảo, triển lãm bất động sản để mở rộng mạng lưới và tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Quản lý sản phẩm và giá bán:

Nắm vững thông tin về các dự án, sản phẩm bất động sản của công ty.

Tham gia vào việc xây dựng chính sách giá bán phù hợp với thị trường và mục tiêu của công ty.

Cung cấp thông tin sản phẩm và chính sách bán hàng cho đội ngũ kinh doanh.

Quản lý rủi ro và tuân thủ:

Nhận diện các rủi ro trong hoạt động kinh doanh và đề xuất các biện pháp phòng ngừa.

Đảm bảo hoạt động kinh doanh của phòng tuân thủ các quy định của pháp luật và chính sách của công ty.

Các công việc khác

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng nhóm kinh doanh hoặc các vị trí quản lý tương đương.

Có kiến thức sâu rộng về thị trường bất động sản và các quy trình giao dịch.

Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

Có kinh nghiệm quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LETREND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Được hỗ trợ xây dựng hệ thống marketing công ty.

Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của phòng và công ty.

Các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN).

Cơ hội đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và có nhiều cơ hội phát triển.

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LETREND

