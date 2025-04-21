Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA VINAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA VINAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA VINAM
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA VINAM

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA VINAM

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Xây dựng, tối ưu quy trình và kịch bản bán hàng phù hợp với từng giai đoạn và phân khúc khách hàng;
Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh định kỳ theo tháng/ quý/ năm, đưa ra chiến lượt khai thác tìm kiếm khách hàng.
Thiết lập mối quan hệ với khách hàng sẵn có, khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực cửa thép chống cháy, mảng ngăn cháy và mở rộng thị trường mục tiêu.
Duy trì chất lượng dịch vụ thông qua việc phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Phát triển và tối ưu hóa các dịch vụ cửa thép chống cháy, mảng ngăn cháy, Đăng tin ngaykiểm soát các hạng mục chi phí trong hoạt động kinh doanh của phòng
Đào tạo, quản lý và chịu trách nhiệm về hiệu quả làm việc của đội ngũ kinh doanh
Theo dõi và thúc đẩy nhân viên trực thuộc phòng hoàn thành các chỉ tiêu cá nhân;
Thu thập, phân tích và báo cáo Ban Giám đốc kết quả kinh doanh và đánh giá thị trường;
Tham mưu cho Ban lãnh đạo về chiến lược, kế hoạch và phương án hoạt động kinh doanh phù hợp từng giai đoạn.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc
Có 5 năm kinh nghiệm Sale về lĩnh vực cửa thép chống cháy, mảng ngăn cháy
Có kinh nghiệm quản lý, giám sát, xử lý vấn đề....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA VINAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực.
Hoa hồng theo doanh số bán hàng
Được đào tạo bài bản, cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp trẻ trung, năng động.
Hỗ trợ ăn trưa, phụ cấp công trình, lương tháng 13, chế độ BHXH đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA VINAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA VINAM

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA VINAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 145A/17/11/3 Đường Bưng Ông Thoàn, Khu phố 2, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

