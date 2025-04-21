Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA VINAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Xây dựng, tối ưu quy trình và kịch bản bán hàng phù hợp với từng giai đoạn và phân khúc khách hàng;

Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh định kỳ theo tháng/ quý/ năm, đưa ra chiến lượt khai thác tìm kiếm khách hàng.

Thiết lập mối quan hệ với khách hàng sẵn có, khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực cửa thép chống cháy, mảng ngăn cháy và mở rộng thị trường mục tiêu.

Duy trì chất lượng dịch vụ thông qua việc phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Phát triển và tối ưu hóa các dịch vụ cửa thép chống cháy, mảng ngăn cháy, kiểm soát các hạng mục chi phí trong hoạt động kinh doanh của phòng

Đào tạo, quản lý và chịu trách nhiệm về hiệu quả làm việc của đội ngũ kinh doanh

Theo dõi và thúc đẩy nhân viên trực thuộc phòng hoàn thành các chỉ tiêu cá nhân;

Thu thập, phân tích và báo cáo Ban Giám đốc kết quả kinh doanh và đánh giá thị trường;

Tham mưu cho Ban lãnh đạo về chiến lược, kế hoạch và phương án hoạt động kinh doanh phù hợp từng giai đoạn.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc

Có 5 năm kinh nghiệm Sale về lĩnh vực cửa thép chống cháy, mảng ngăn cháy

Có kinh nghiệm quản lý, giám sát, xử lý vấn đề....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA VINAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực.

Hoa hồng theo doanh số bán hàng

Được đào tạo bài bản, cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp trẻ trung, năng động.

Hỗ trợ ăn trưa, phụ cấp công trình, lương tháng 13, chế độ BHXH đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA VINAM

