Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 44 - 46 - 48 - 50 Tôn Thất Tùng, P Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Tìm kiếm và ký kết hợp đồng với các đối tác sử dụng gói khám sức khoẻ toàn diện trung và cao cấp cho doanh nghiệp, cá nhân.

Tìm kiếm và hợp tác với các đơn vị bảo hiểm sức khoẻ, đặc biệt là bảo hiểm răng miệng cao cấp.

Phối hợp cùng Marketing & CSKH xây dựng các gói khám chuyên sâu, điều trị và chăm sóc đặc biệt cho khách hàng VIP.

Nghiên cứu thị trường, đón đầu xu hướng y tế, thẩm mỹ, bảo hiểm và đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.

Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Ứng viên có kinh nghiệm từ 5 năm quản lý đội nhóm kinh doanh từ 15-20 người tại các bệnh viện đa khoa, thẩm mỹ, phòng khám lớn

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại, Kinh doanh quốc tế, ...

Kỹ năng đàm phán, lãnh đạo đội nhóm & tư duy kinh doanh

Ưu tiên ứng viên có network rộng với các đối tác bảo hiểm, doanh nghiệp.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm B2B.

Tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép, Lễ Tết theo quy định

Chế độ xem xét tăng lương định kỳ gắn liền với hiệu quả công việc và hiệu quả hoạt động của Bệnh viện

Được tham gia các lớp đào tạo nội bộ/bên ngoài nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng ứng xử, ...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Du lịch nghỉ mát hàng năm (Khách sạn tiêu chuẩn 4 – 5 sao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho nhân viên Bệnh viện)

Thưởng Lễ Tết, lương tháng 13, sinh nhật nhân viên, hiếu hỷ

Hỗ trợ chi phí ăn trưa hằng tháng

Khen thưởng đối với nhân viên đạt danh hiệu xuất sắc hằng tháng/quý/năm

Khen thưởng đối với tập thể truyền thông thương hiệu JW xuất sắc

Các chương trình quà tặng nhân ngày Phụ nữ 8/3, 20/10, chăm lo cho con em nhân viên như tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu, ...

Cá nhân xuất sắc, quản lý xuất sắc sẽ có những khoản thưởng riêng

Các vị trí quản lý và quy hoạch quản lý được hỗ trợ đào tạo quản lý chuyên môn từ cấp trung đến cao

Được tạo điều kiện tham gia các hội nghị Quốc tế về chuyên môn, quản lý, báo cáo đề tài nghiên cứu trong và ngoài nước

Các quyền lợi khác theo chính sách của Bệnh viện JW Hàn Quốc

