Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc
- Hồ Chí Minh: 44
- 46
- 48
- 50 Tôn Thất Tùng, P Bến Thành, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu
Tìm kiếm và ký kết hợp đồng với các đối tác sử dụng gói khám sức khoẻ toàn diện trung và cao cấp cho doanh nghiệp, cá nhân.
Tìm kiếm và hợp tác với các đơn vị bảo hiểm sức khoẻ, đặc biệt là bảo hiểm răng miệng cao cấp.
Phối hợp cùng Marketing & CSKH xây dựng các gói khám chuyên sâu, điều trị và chăm sóc đặc biệt cho khách hàng VIP.
Nghiên cứu thị trường, đón đầu xu hướng y tế, thẩm mỹ, bảo hiểm và đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.
Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại, Kinh doanh quốc tế, ...
Kỹ năng đàm phán, lãnh đạo đội nhóm & tư duy kinh doanh
Ưu tiên ứng viên có network rộng với các đối tác bảo hiểm, doanh nghiệp.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm B2B.
Tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ xem xét tăng lương định kỳ gắn liền với hiệu quả công việc và hiệu quả hoạt động của Bệnh viện
Được tham gia các lớp đào tạo nội bộ/bên ngoài nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng ứng xử, ...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Du lịch nghỉ mát hàng năm (Khách sạn tiêu chuẩn 4 – 5 sao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho nhân viên Bệnh viện)
Thưởng Lễ Tết, lương tháng 13, sinh nhật nhân viên, hiếu hỷ
Hỗ trợ chi phí ăn trưa hằng tháng
Khen thưởng đối với nhân viên đạt danh hiệu xuất sắc hằng tháng/quý/năm
Khen thưởng đối với tập thể truyền thông thương hiệu JW xuất sắc
Các chương trình quà tặng nhân ngày Phụ nữ 8/3, 20/10, chăm lo cho con em nhân viên như tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu, ...
Cá nhân xuất sắc, quản lý xuất sắc sẽ có những khoản thưởng riêng
Các vị trí quản lý và quy hoạch quản lý được hỗ trợ đào tạo quản lý chuyên môn từ cấp trung đến cao
Được tạo điều kiện tham gia các hội nghị Quốc tế về chuyên môn, quản lý, báo cáo đề tài nghiên cứu trong và ngoài nước
Các quyền lợi khác theo chính sách của Bệnh viện JW Hàn Quốc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
