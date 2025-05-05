Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH KINO TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15 1, Quận 11, Quận 11

Quản lý, phát triển kênh phân phối, tìm kiếm và mở rộng mạng lưới đại lý, nhà phân phối thiết bị gia dụng (bao gồm: thiết bị nhà bếp, máy hút bụi, robot hút bụi, thiết bị chăm sóc cá nhân, máy chiếu, camera giám sát...).

Duy trì mối quan hệ với các đại lý hiện tại, đảm bảo doanh số và phát triển hợp tác lâu dài.

Nghiên cứu thị trường, đánh giá nhu cầu của khách hàng và đối tác tại từng khu vực phụ trách.

Phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo mục tiêu công ty.

Đề xuất các chương trình khuyến mãi, chính sách giá phù hợp để thúc đẩy doanh số tại kênh phân phối.

Theo dõi và đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số theo tháng/quý/năm.

Cập nhật dữ liệu bán hàng, phân tích kết quả kinh doanh và báo cáo định kỳ cho quản lý trực tiếp.

Tư vấn sản phẩm, hỗ trợ đào tạo đối tác về kiến thức sản phẩm, cách trưng bày và bán hàng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh từ đối tác về sản phẩm, giao hàng, bảo hành hoặc chính sách hợp tác.

Làm việc với các phòng ban khác (Marketing, Hậu cần, Kỹ thuật) để đảm bảo chuỗi cung ứng sản phẩm cho đối tác diễn ra suôn sẻ.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất từ 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí kinh doanh, ưu tiên trong ngành hàng thiết bị gia dụng, dashcam hoặc lĩnh vực liên quan đến kênh phân phối.

Hiểu biết về thị trường thiết bị gia dụng, dashcam, đặc biệt là các kênh phân phối.

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.

Kỹ năng đàm phán, thương lượng và quản lý mối quan hệ khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin và chuyên nghiệp.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tinh thần chịu áp lực cao, hướng đến kết quả.

Sẵn sàng đi công tác khi cần.

Thành thạo tin học văn phòng (Excel, PowerPoint, Word).

Giao tiếp thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

Mức lương hấp dẫn, bao gồm lương cứng + hoa hồng theo doanh số.

Thưởng quý dành chó cá nhân và đội nhóm xuất sắc

Chia cổ phiếu nội bộ đối với nhân viên làm việc từ đủ 1 năm trở lên

Lương, phép năm, BHXH, BHYT, BHTN 24h đầy đủ

Tăng lương định kỳ hàng năm, thưởng cuối năm

Chế độ nghỉ mát, khám sức khoẻ,.... theo chính sách của công ty

Phúc lợi đặc biệt khác dành cho nhân viên thâm niên

Trợ cấp xăng xe, ăn trưa,....

Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

