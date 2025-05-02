Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Ô Tô Phú Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô B1, Đường C2, KCN Cát Lái 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra chỉ số LMS hằng ngày, quản lý nhiệm vụ quá hạn trên LMS=0

Tổ chức cuộc họp bán hàng hằng ngày vào buổi sáng và TVBH thay nhau thực hành “6 vị trí giới thiệu sản phẩm”

Tiến hành đào tạo 1/1 cho tư vấn bán hàng hằng ngày

Xem xét báo cáo vào giữa tháng và hàng tuần sau đó

Xây dựng, phát triển, quản lý việc sử dụng chương trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng và cơ sở dữ liệu khách hàng ví dụ: cung cấp hồ sơ khách hàng và hệ thống chăm sóc khách hàng, ví dụ: LMS, One CX của đại lý

Quản lý hàng tồn kho để cân bằng giữa việc thực hiện theo qui định nhà máy và những mong đợi về thời gian giao hàng cho khách, giảm thiểu chi phí hàng tồn kho.

Hỗ trợ tư vấn bán hàng trong việc đóng hợp đồng khi thấy cần thiết

Xây dựng mối quan hệ tốt với các khách hàng dự án quan trọng

Thực hiện và hỗ trợ thương hiệu thông qua tất cả các hoạt động của Phòng

Giải quyết các phàn nàn của khách hàng, xây dựng cơ sở niềm tin cho khách hàng

Thiết lập/Duy trì/phát triển quan hệ với các phòng ban khác, đặc biệt là Phòng xe đã qua sử dụng và bộ phận PDI/ giao xe

Đề nghị tuyển dụng, đào tạo, động viên, xử lý kỷ luật, tư vấn và giám sát hoạt động của tất cả các nhân viên trực thuộc

Chỉ đạo và lập lịch các hoạt động của tất cả nhân viên của bộ phận

Làm việc với tư vấn bán hàng để đảm bảo rằng các chính sách đại lý và các thủ tục được hiểu và tuân thủ

Thiết lập chỉ tiêu doanh số và lãi gộp cho từng tư vấn bán hàng: như HIWP

Xem xét và báo cáo tất cả kết quả của các tư vấn bán hàng, tiến hành đánh giá nhân sự hàng năm với tất cả các nhân viên bán hàng

Thiết lập/duy trì/xây dựng tiến hành đào tạo, phát triển, và động viên nhân viên bộ phận

Thiết lập, quản lý /giám sát duy trì/ tốt nơi làm việc, an toàn và an ninh

Phát triển và thực hiện quảng cáo hiệu quả cùng các chương trình bán hàng để tăng cường lượng khách vào phòng trưng bày

Đảm bảo kế hoạch tồn kho xe mới theo màu sắc, model xe, thiết bị, dựa trên sự phân tích tính đa dạng của thị trường và khách hàng

Kết hợp với phòng tài chính, xem xét và dự báo các yếu tố chi phí có thể kiểm soát được cho bộ phận bán hàng xe mới

Hiểu và tuân thủ các quy định của Nhà nước có liên quan đến việc kinh doanh xe mới

Duy trì các quy định tiêu chuẩn trong việc giao xe cho khách hàng

Phê duyệt đơn đặt hàng/hợp đồng bán hàng lẻ

Chấp nhận làm ngoài giờ khi công việc yêu cầu

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Phó GĐKD và Ban Tổng Giám Đốc

Được quyền yêu cầu cung cấp các máy móc, trang thiết bị và thông tin để phục vụ cho công việc thuộc phòng mình

Được quyền từ chối cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin nếu thấy không đúng thủ tục, thẩm quyền

Được quyền đánh giá, đề xuất khen thưởng, xử lý kỷ luật nhân viên thuộc quyền

Được quyền đề xuất các vấn đề có liên quan đến công việc mình phụ trách với cấp quản lý trực tiếp

Thời gian làm việc: từ 8:00 -17:00 từ thứ hai đến thứ sáu. Thứ bảy làm việc từ 8:00 đến 12:00, buổi chiều nghỉ

Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ tuổi từ 28 trở lên, sức khỏe tốt

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm trở lên

Thành thạo Tiếng Anh giao tiếp

Có kỹ năng quản lý, phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch, huấn luyện, giám sát, giải quyết vấn đề

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm và thuyết phục

Có kinh nghiệm làm việc ở các công ty kinh doanh ô tô là 1 lợi thế

Ưu tiên Cư trú tại khu vực lân cận

Tại Công ty Cổ Phần Ô Tô Phú Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập sẽ được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn

Thưởng lễ, Thưởng tết, Thưởng nóng, Thưởng tháng/quý, Lương tháng 13,…

Chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN,..) đầy đủ theo quy định

Tham gia bảo hiểm tai nạn cá nhân

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, xứng đáng với năng lực

Chính sách phúc lợi khác theo quy định công ty (phụ cấp tiền cơm, bệnh nghề nghiệp, tai nạn, ốm đau, kết hôn, thai sản, tang chế, trung thu, lễ tết, sinh nhật, 01/06, 08/03, 20/10,…)

Được cấp phát đồng phục khi trở thành nhân viên chính thức

Hưởng phép năm đầy đủ và cộng thêm theo thâm niên

Du lịch hằng năm và teambuding định kì

Được training miễn phí. Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ô Tô Phú Mỹ

