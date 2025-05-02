Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Ô Tô Phú Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Ô Tô Phú Mỹ
- Hồ Chí Minh: Lô B1, Đường C2, KCN Cát Lái 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra chỉ số LMS hằng ngày, quản lý nhiệm vụ quá hạn trên LMS=0
Tổ chức cuộc họp bán hàng hằng ngày vào buổi sáng và TVBH thay nhau thực hành “6 vị trí giới thiệu sản phẩm”
Tiến hành đào tạo 1/1 cho tư vấn bán hàng hằng ngày
Xem xét báo cáo vào giữa tháng và hàng tuần sau đó
Xây dựng, phát triển, quản lý việc sử dụng chương trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng và cơ sở dữ liệu khách hàng ví dụ: cung cấp hồ sơ khách hàng và hệ thống chăm sóc khách hàng, ví dụ: LMS, One CX của đại lý
Quản lý hàng tồn kho để cân bằng giữa việc thực hiện theo qui định nhà máy và những mong đợi về thời gian giao hàng cho khách, giảm thiểu chi phí hàng tồn kho.
Hỗ trợ tư vấn bán hàng trong việc đóng hợp đồng khi thấy cần thiết
Xây dựng mối quan hệ tốt với các khách hàng dự án quan trọng
Thực hiện và hỗ trợ thương hiệu thông qua tất cả các hoạt động của Phòng
Giải quyết các phàn nàn của khách hàng, xây dựng cơ sở niềm tin cho khách hàng
Thiết lập/Duy trì/phát triển quan hệ với các phòng ban khác, đặc biệt là Phòng xe đã qua sử dụng và bộ phận PDI/ giao xe
Đề nghị tuyển dụng, đào tạo, động viên, xử lý kỷ luật, tư vấn và giám sát hoạt động của tất cả các nhân viên trực thuộc
Chỉ đạo và lập lịch các hoạt động của tất cả nhân viên của bộ phận
Làm việc với tư vấn bán hàng để đảm bảo rằng các chính sách đại lý và các thủ tục được hiểu và tuân thủ
Thiết lập chỉ tiêu doanh số và lãi gộp cho từng tư vấn bán hàng: như HIWP
Xem xét và báo cáo tất cả kết quả của các tư vấn bán hàng, tiến hành đánh giá nhân sự hàng năm với tất cả các nhân viên bán hàng
Thiết lập/duy trì/xây dựng tiến hành đào tạo, phát triển, và động viên nhân viên bộ phận
Thiết lập, quản lý /giám sát duy trì/ tốt nơi làm việc, an toàn và an ninh
Phát triển và thực hiện quảng cáo hiệu quả cùng các chương trình bán hàng để tăng cường lượng khách vào phòng trưng bày
Đảm bảo kế hoạch tồn kho xe mới theo màu sắc, model xe, thiết bị, dựa trên sự phân tích tính đa dạng của thị trường và khách hàng
Kết hợp với phòng tài chính, xem xét và dự báo các yếu tố chi phí có thể kiểm soát được cho bộ phận bán hàng xe mới
Hiểu và tuân thủ các quy định của Nhà nước có liên quan đến việc kinh doanh xe mới
Duy trì các quy định tiêu chuẩn trong việc giao xe cho khách hàng
Phê duyệt đơn đặt hàng/hợp đồng bán hàng lẻ
Chấp nhận làm ngoài giờ khi công việc yêu cầu
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Phó GĐKD và Ban Tổng Giám Đốc
Được quyền yêu cầu cung cấp các máy móc, trang thiết bị và thông tin để phục vụ cho công việc thuộc phòng mình
Được quyền từ chối cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin nếu thấy không đúng thủ tục, thẩm quyền
Được quyền đánh giá, đề xuất khen thưởng, xử lý kỷ luật nhân viên thuộc quyền
Được quyền đề xuất các vấn đề có liên quan đến công việc mình phụ trách với cấp quản lý trực tiếp
Thời gian làm việc: từ 8:00 -17:00 từ thứ hai đến thứ sáu. Thứ bảy làm việc từ 8:00 đến 12:00, buổi chiều nghỉ
Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên
Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm trở lên
Thành thạo Tiếng Anh giao tiếp
Có kỹ năng quản lý, phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch, huấn luyện, giám sát, giải quyết vấn đề
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm và thuyết phục
Có kinh nghiệm làm việc ở các công ty kinh doanh ô tô là 1 lợi thế
Ưu tiên Cư trú tại khu vực lân cận
Tại Công ty Cổ Phần Ô Tô Phú Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, Thưởng tết, Thưởng nóng, Thưởng tháng/quý, Lương tháng 13,…
Chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN,..) đầy đủ theo quy định
Tham gia bảo hiểm tai nạn cá nhân
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, xứng đáng với năng lực
Chính sách phúc lợi khác theo quy định công ty (phụ cấp tiền cơm, bệnh nghề nghiệp, tai nạn, ốm đau, kết hôn, thai sản, tang chế, trung thu, lễ tết, sinh nhật, 01/06, 08/03, 20/10,…)
Được cấp phát đồng phục khi trở thành nhân viên chính thức
Hưởng phép năm đầy đủ và cộng thêm theo thâm niên
Du lịch hằng năm và teambuding định kì
Được training miễn phí. Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ô Tô Phú Mỹ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI