Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch bán hàng: Lập kế hoạch bán hàng chi tiết, bao gồm mục tiêu, chiến lược, phân công nhiệm vụ.

Tổ chức hoạt động quảng bá sản phẩm, thúc đẩy bán hàng: Tổ chức các sự kiện như hội thảo, triển lãm để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng.

Xây dựng hệ thống phân phối: Xây dựng hệ thống phân phối hiệu quả để đưa sản phẩm/dịch vụ đến tay người tiêu dùng.

Quản lý danh sách khách hàng: Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng, phân tích hành vi mua hàng của khách hàng.

Đánh giá hiệu quả: Đánh giá hiệu quả của các hoạt động Truyền Thông & Bán Hàng, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

Đào tạo và phát triển đội ngũ: Xây dựng đội ngũ, cơ cấu tổ chức, mô tả công việc cho các chức danh của phòng kinh doanh Nội Địa và Quốc Tế. để đạt được tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của công ty.

Ngân sách: Đề xuất ngân sách và quản lý ngân sách kinh doanh một cách hiệu quả.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan đến dược phẩm/ Y Tế

Kinh nghiệm: Có từ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ dược phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe; Trong đó có từ 3 năm vị trí cấp quản lý Trưởng/Phó phòng kinh doanh

Kỹ năng: Kỹ năng lập và triển khai chiến lược; kỹ năng quản lý, dẫn dắt đội nhóm; kỹ năng giao tiếp, đàm phán xây dựng mối quan hệ.

Kiến thức: Am hiểu sâu sắc lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, hệ thống bán lẻ dược phẩm.

Thu nhập hấp dẫn phù hợp với năng lực bao gồm lương cứng, phụ cấp, thưởng doanh số

Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch ), thưởng lương tháng 13;

Quà mừng Sinh nhật, trung thu,Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ...;

Thưởng tết theo hoạt động kinh doanh của công ty

Phúc lợi: nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản...;

Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;

Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức.

