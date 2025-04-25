Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch bán hàng: Lập kế hoạch bán hàng chi tiết, bao gồm mục tiêu, chiến lược, phân công nhiệm vụ.
Tổ chức hoạt động quảng bá sản phẩm, thúc đẩy bán hàng: Tổ chức các sự kiện như hội thảo, triển lãm để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng.
Xây dựng hệ thống phân phối: Xây dựng hệ thống phân phối hiệu quả để đưa sản phẩm/dịch vụ đến tay người tiêu dùng.
Quản lý danh sách khách hàng: Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng, phân tích hành vi mua hàng của khách hàng.
Đánh giá hiệu quả: Đánh giá hiệu quả của các hoạt động Truyền Thông & Bán Hàng, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
Đào tạo và phát triển đội ngũ: Xây dựng đội ngũ, cơ cấu tổ chức, mô tả công việc cho các chức danh của phòng kinh doanh Nội Địa và Quốc Tế. để đạt được tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của công ty.
Ngân sách: Đề xuất ngân sách và quản lý ngân sách kinh doanh một cách hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan đến dược phẩm/ Y Tế
Kinh nghiệm: Có từ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ dược phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe; Trong đó có từ 3 năm vị trí cấp quản lý Trưởng/Phó phòng kinh doanh
Kỹ năng: Kỹ năng lập và triển khai chiến lược; kỹ năng quản lý, dẫn dắt đội nhóm; kỹ năng giao tiếp, đàm phán xây dựng mối quan hệ.
Kiến thức: Am hiểu sâu sắc lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, hệ thống bán lẻ dược phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn phù hợp với năng lực bao gồm lương cứng, phụ cấp, thưởng doanh số
Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch ), thưởng lương tháng 13;
Quà mừng Sinh nhật, trung thu,Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ...;
Thưởng tết theo hoạt động kinh doanh của công ty
Phúc lợi: nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản...;
Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;
Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa N03 - T5, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

