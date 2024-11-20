Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Việt Yên
- Miền Bắc
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 30 - 45 Triệu
Phân bổ các chỉ tiêu kinh doanh heo hơi hàng tháng/năm cho từng khu vực.
Quản lý hoạt động kinh doanh heo hơi, thực hiện triển khai và giám sát việc kinh doanh hiệu quả
Đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng, quản lý đơn hàng, dịch vụ hậu mãi, thu hồi công nợ...
Nghiên cứu thị trường, cân đối chỉ tiêu doanh thu để thiết kế bảng giá và điều chỉnh giá bán heo hơi.
Tham gia xây dựng, phát triển các chương trình quản lý và chăm sóc khách hàng
Báo cáo định kỳ theo công việc được phân công.
Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế... hoặc tương đương
Kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin thị trường, hiểu biết về pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh.
Tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề. Có khả năng lãnh đạo nhân viên.
Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: thỏa thuận (khoảng 30-45tr kèm các chính sách của công ty)
- Thưởng năng suất + lương tháng 13.
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đóng theo quy định của nhà nước hiện hành.
- Chế độ phúc lợi riêng của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
