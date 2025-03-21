Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỘI THẤT LÂMGIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 40 Triệu

Mức lương 18 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 64 đường số 9, phường Linh Tây, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 18 - 40 Triệu

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động bán hàng online của công ty (Facebook, Zalo, TikTok, Website, sàn TMĐT...).

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh online theo mục tiêu doanh số hàng tháng.

Quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng online (chốt đơn, telesale, CSKH...), phân công công việc và giám sát hiệu quả.

Đào tạo kỹ năng bán hàng online, kỹ năng xử lý tình huống và chăm sóc khách hàng cho nhân sự.

Phối hợp với bộ phận Marketing để lên chương trình khuyến mãi, tối ưu hiệu quả quảng cáo và tăng tỉ lệ chuyển đổi.

Theo dõi số liệu bán hàng hằng ngày, phân tích thị trường, đề xuất các giải pháp tăng trưởng doanh thu.

Báo cáo kết quả kinh doanh cho Ban Giám đốc theo tuần/tháng.

Với Mức Lương 18 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 28 – 36

Tốt nghiệp tối thiểu Đại Học trở lên chuyên ngành liên quan như Kinh Tế, Quản Trị Kinh Doanh, Thương Mại Điện Tử,...

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý bán hàng online hoặc vị trí trưởng nhóm bán hàng online.

Hiểu rõ quy trình bán hàng đa kênh, nắm bắt xu hướng thị trường và hành vi khách hàng online.

Có kỹ năng quản lý nhân sự, đào tạo, lập kế hoạch và xử lý tình huống linh hoạt.

Ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực nội thất hoặc các sản phẩm tiêu dùng bán online.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỘI THẤT LÂMGIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Thưởng doanh số + Phụ cấp (từ 18 – 40 triệu/tháng, hoặc cao hơn theo năng lực).

Thưởng KPI, lễ Tết, tháng 13, du lịch hằng năm.

Được đào tạo thêm kỹ năng quản lý, phát triển chuyên môn.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn như Giám đốc Kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỘI THẤT LÂMGIA

