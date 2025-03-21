Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Chiến lược kinh doanh:

Tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược mở rộng kênh phân phối sản phẩm trang sức.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược kinh doanh, chính sách giá, phát triển sản phẩm, bộ sưu tập mới phù hợp với thị hiếu khách hàng.

Phối hợp với bộ phận thiết kế để định hướng sản phẩm, dẫn dắt thị trường.

Đề xuất và triển khai các chương trình kinh doanh, thúc đẩy doanh số.

Quản lý kinh doanh & phát triển thị trường:

Điều hành phát triển kinh doanh bán buôn, bán lẻ, đảm bảo doanh số, lợi nhuận theo kế hoạch.

Xây dựng khoán doanh số, phân bổ chỉ tiêu và theo dõi tiến độ hoàn thành.

Phát triển hệ thống khách hàng mới, duy trì và mở rộng mạng lưới khách hàng VIP, đối tác chiến lược.

Đề xuất và giám sát các chính sách thúc đẩy kinh doanh, kiểm soát chi phí nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động.

Phân tích kết quả kinh doanh để có chiến lược cải thiện và tối ưu lợi nhuận.

Quản lý và phát triển đội ngũ:

Tuyển dụng, đào tạo và giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Thiết lập, giám sát KPIs, đánh giá hiệu suất làm việc và đề xuất phương án cải thiện.

Xây dựng và tối ưu hóa quy trình kinh doanh, ứng dụng công nghệ vào quản lý.

Báo cáo & đánh giá hiệu quả:

Theo dõi, phân tích doanh thu, lợi nhuận, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu suất kinh doanh.

Lập báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh và đề xuất kế hoạch phát triển bền vững.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Học vấn:

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ngành trang sức, thời trang cao cấp,

3 năm

Có kinh nghiệm quản lý showroom, chuỗi cửa hàng bán lẻ là một lợi thế.

Kỹ năng & năng lực:

Tư duy chiến lược, phân tích thị trường & phát triển hệ thống kinh doanh.

Khả năng quản lý đội ngũ, đào tạo và tối ưu hiệu suất nhân sự.

Kỹ năng đàm phán, thương thảo xuất sắc.

Khả năng hoạch định tài chính, kiểm soát chi phí kinh doanh.

Hiểu biết về trải nghiệm khách hàng & hành vi mua sắm cao cấp.

Phẩm chất cá nhân: Trung thực, nhanh nhẹn, linh hoạt, chịu áp lực công việc tốt.

Phẩm chất cá nhân:

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 - 40 triệu VND/tháng

Thu nhập khi đạt 100% KPI:

Lương cứng: 15 - 20 triệu VND/tháng

Lương cứng:

Cung cấp công cụ dụng cụ làm việc.

Các Chế độ theo Luật định

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ....

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH

