Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 57A Trung Mỹ Tây 13, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12, TP.HCM, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh toàn diện cho sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Phân tích thị trường, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu và xây dựng kế hoạch tiếp cận hiệu quả.
Quản lý và huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh, hỗ trợ họ đạt được mục tiêu doanh số.
Theo dõi sát sao hiệu quả công việc của đội nhóm, kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, xu hướng tiêu dùng và cạnh tranh để điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho phù hợp.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả.
Tham gia vào các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Quản lý ngân sách và chi phí kinh doanh.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
Hiểu biết sâu rộng về thị trường bán lẻ và phân phối hàng tiêu dùng.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và huấn luyện đội ngũ.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng xuất sắc.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng là một lợi thế.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + % doanh số
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng thường xuyên.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 57A, Trung Mỹ Tây, P Trung Mỹ Tây, Quận 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

