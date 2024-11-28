Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn tối thiểu: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về chuyên môn: Am hiểu thị trường kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn.

Năng lực / kỹ năng:

- Theo dõi & đánh giá tiềm năng thị trường;

- Triển khai & quản lý dự án - các hệ thống vận hành trong BP & liên BP hiệu quả;

- Nắm bắt nhanh công việc, giao tiếp và trình bày tốt;

- Trung thực/Cẩn thận, chịu áp lực cao trong công việc;

- Xây dựng & tạo nguồn năng lượng tích cực cho đội ngũ;

- Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Kinh nghiệm tối thiểu: 03 năm kinh nghiệm liên quan

Trình độ ngoại ngữ / tin học: Thành thạo Anh văn/ Microsoft office

Giới tính/Độ tuổi: Dưới 40 tuổi

Ngoại hình/ Sức khỏe: Sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng thỏa thuận cạnh tranh

2. Phụ cấp cơm trưa

3. Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác BHYT, BHXH ..... theo quy định của nhà nước và công ty

4. Môi trường làm việc Trẻ trung - Năng động - Sáng tạo

5. Sử dụng sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi

6. Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

