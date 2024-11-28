Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 21A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn tối thiểu: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan.
Yêu cầu về chuyên môn: Am hiểu thị trường kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn.
Năng lực / kỹ năng:
- Theo dõi & đánh giá tiềm năng thị trường;
- Triển khai & quản lý dự án - các hệ thống vận hành trong BP & liên BP hiệu quả;
- Nắm bắt nhanh công việc, giao tiếp và trình bày tốt;
- Trung thực/Cẩn thận, chịu áp lực cao trong công việc;
- Xây dựng & tạo nguồn năng lượng tích cực cho đội ngũ;
- Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.
Kinh nghiệm tối thiểu: 03 năm kinh nghiệm liên quan
Trình độ ngoại ngữ / tin học: Thành thạo Anh văn/ Microsoft office
Giới tính/Độ tuổi: Dưới 40 tuổi
Ngoại hình/ Sức khỏe: Sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng thỏa thuận cạnh tranh
2. Phụ cấp cơm trưa
3. Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác BHYT, BHXH ..... theo quy định của nhà nước và công ty
4. Môi trường làm việc Trẻ trung - Năng động - Sáng tạo
5. Sử dụng sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi
6. Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Bookabang, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng.

