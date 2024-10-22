Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 57 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, Quận 2 - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 25 Triệu

Quản lý hỗ trợ, đào tạo các kỹ năng cho nhân viên kinh doanh.

Tư vấn, xúc tiến môi giới, chốt hợp đồng bất động sản.

Xây dựng và thiết lập hệ thống khách hàng tiềm năng, khách hàng mục tiêu.

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh cấp dưới chốt khách hàng mang lại hiệu quả cao nhất.

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng.

Trực tiếp thực hiện các công việc khác do lãnh đạo công ty giao.

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 2 năm

Có đội ngũ nhân sự (tối thiểu 03 nhân sự)

Kinh nghiệm xây dựng và quản lý Phòng kinh doanh

Có kiến thức chuyên sâu về ngành và am hiểu thị trường BĐS

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên trong các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính, Ngân hàng...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 12 triệu (Có lũy tiến) + % Hoa hồng cao + Hoa hồng quản lý

Có lộ trình và kế hoạch thăng tiến rõ ràng.

Hỗ trợ chị phí Marketing

Được đào tạo và phát triển sự nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, gắn kết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM

