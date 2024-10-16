Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Ngày đăng tuyển: 16/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 206B Lê Văn Sỹ, Phường 10, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Mô tả công việc
Hoạch định chiến lược kinh doanh
- Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc về các chiến lược kinh doanh hiệu quả theo kênh bán lẻ, kênh nhượng quyền thương hiệu
- Hoạch định và xây dựng các phương án kinh doanh đảm bảo thực hiện mục tiêu doanh thu và kế hoạch phát triển của Công ty đã đề ra trong từng giai đoạn.
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chính sách kinh doanh phù hợp
Hoàn thành chỉ tiêu doanh số
- Nhận chỉ tiêu doanh số từ Ban Giám đốc
- Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được chỉ tiêu doanh số được giao
Quản lý và mở rộng các kênh bán hàng
- Tìm kiếm, phân tích tính hiệu quả của các kênh bán để đề xuất với Ban Giám đốc kế hoạch sử dụng và phát triển những kênh hiệu quả.
- Xây dựng, quản lý và xúc tiến mọi hoạt động của các kênh bán
- Chủ động đề xuất các chương trình marketing phù hợp để thúc đẩy doanh số bán hàng
- Phối hợp với bộ phận marketing để thực hiện các hoạt động liên quan đến quảng cáo, phát triển sản phẩm, chăm sóc khách hàng.
Nắm bắt tình hình hàng hóa
- Theo dõi và nắm bắt chính xác tình hình hàng hóa trong kho để chủ động thúc đẩy bán hàng
- Nắm bắt xu hướng thị hiếu khách hàng mua hàng để đề xuất với Ban Giám đốc bổ sung/ cải tiến/ điều chỉnh số lượng, chất lượng, mẫu mã hàng cho phù hợp
Xây dựng hệ thống khách hàng và chăm sóc khách hàng
- Thiết lập hệ thống khách hàng chiến lược, khách hàng tiềm năng
- Phối hợp với bộ phận TNKH xây dựng các quy trình chăm sóc khách hàng, kịch bản chăm sóc khách hàng, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng
Quản lý, tuyển dụng, đào tạo nhân viên
- Trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên dưới quyền
- Chịu trách nhiệm trước GĐ về mọi kết quả hoạt động của Phòng
Báo cáo, kế hoạch và công việc khác.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng kinh doanh;
- Am hiểu các kênh bán lẻ, siêu thị, phân phối, biết về vận hành các kênh online
- Am hiểu tâm lý Khách hàng
- Am hiểu thị trường thời trang nam
2. Trình độ chuyên môn
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến quản trị kinh doanh
3. Kỹ năng
- Kỹ năng quản trị, phân tích, bao quát vấn đề tốt
- Kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh và ra quyết định nhanh
- Khả năng quản lý theo mục tiêu, Kiểm soát công việc nhân viên
- Khả năng lập kế hoạch, phân tích số liệu, lập báo cáo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương: mức lương thỏa thuận theo năng lực
– Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe...
– Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty
– Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật
– Review lương thưởng định kỳ hàng năm.
– Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...
– Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính...
– Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
– Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.
– Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.
– Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp
– Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa Newskyline, Nguyễn Khuyến, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

