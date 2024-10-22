Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số

- Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh công ty đặt ra

- Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh. Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước Ban giám đốc.

- Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng:

- Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác trong ngành sản phụ khoa

- Chăm sóc, xây dựng cơ chế cho khách hàng nhằm gia tăng inbound lead, duy trì doanh thu

- Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales

- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh

- Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới. - Các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

- Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh hoặc các vị trí tương đương, có thành tích đạt/vượt doanh số mảng y tế (nha khoa, thẫm mỹ viện, spa)

- Thành thạo kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và tạo ảnh hưởng ở mọi mức độ tổ chức

- Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành y tế

- Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu

- Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương tương xứng với năng lực và kinh nghiệm (trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn). Được đánh giá và điều chỉnh lương định kỳ.

- Thưởng lương tháng thứ 13 và các chế độ thưởng theo hiệu quả công việc và theo kết quả kinh doanh của Công ty.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe theo quy định.

- Được đi du lịch, nghỉ phép năm (12 ngày), nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty

- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại với nhiều chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn.

- Đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nghề nghiệp: tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng mềm hoặc chuyên môn theo nhu cầu của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS

