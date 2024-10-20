Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

Trưởng phòng kinh doanh

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Triển khai thực thi mục tiêu bán hàng:
- Nắm bắt và thực thi các chủ trương, định hướng, mục tiêu bán hàng
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng (online, offline), mở rộng mối quan hệ để có nguồn khách hàng mới.
- Quảng bá các sản phẩm bất động sản của Công ty
- Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng
- Khảo sát thị trường nhằm thu thập, cập nhật thông tin cần thiết
- Hướng dẫn khách hàng tham quan nhà mẫu.
- Đàm phán, thương lượng, chốt giao dịch với khách hàng
- Giới thiệu thông tin về dự án, thuyết minh, tư vấn, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm/dự án bất động sản và hoàn tất các công việc cho đến khi khách ký hợp đồng
- Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn khách hàng
Chăm sóc khách hàng:
- Tiếp nhận thông tin, phối hợp xử lý các thắc mắc/khiếu nại và phản hồi thông tin cho khách hàng.
- Duy trì, tương tác với khách hàng; Cập nhật cho khách hàng tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thanh toán,....

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm BĐS /tư vấn tài chính/chứng khoán/thương mại.
- Ưu tiên có kinh nghiệm từng bán các sản phẩm căn hộ, đất nền
- Ưu tiên có kiến thức thị trường Bình Dương
- Độ tuổi từ 24 - 40 tuổi.
- Ưu tiên có đội nhóm từ 4 người trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính thức: 10 - 20 triệu + hoa hồng 50 - 85%
- Lương KPIs từ 4tr - 10tr/tháng
- Thưởng MKT 2tr/ sản phẩm giao dịch thành công
- Hoa hồng chi trả nhanh, đúng ngày
- Hỗ trợ cơm trưa 750.000/ tháng
- Chính sách đào tạo, thăng tiến tốt.
- Làm việc tại đơn vị bán hàng uy tín

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

