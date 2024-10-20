Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh

Trưởng phòng kinh doanh

- Triển khai thực thi mục tiêu bán hàng:

- Nắm bắt và thực thi các chủ trương, định hướng, mục tiêu bán hàng

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng (online, offline), mở rộng mối quan hệ để có nguồn khách hàng mới.

- Quảng bá các sản phẩm bất động sản của Công ty

- Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng

- Khảo sát thị trường nhằm thu thập, cập nhật thông tin cần thiết

- Hướng dẫn khách hàng tham quan nhà mẫu.

- Đàm phán, thương lượng, chốt giao dịch với khách hàng

- Giới thiệu thông tin về dự án, thuyết minh, tư vấn, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm/dự án bất động sản và hoàn tất các công việc cho đến khi khách ký hợp đồng

- Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn khách hàng

Chăm sóc khách hàng:

- Tiếp nhận thông tin, phối hợp xử lý các thắc mắc/khiếu nại và phản hồi thông tin cho khách hàng.

- Duy trì, tương tác với khách hàng; Cập nhật cho khách hàng tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thanh toán,....

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm BĐS /tư vấn tài chính/chứng khoán/thương mại.

- Ưu tiên có kinh nghiệm từng bán các sản phẩm căn hộ, đất nền

- Ưu tiên có kiến thức thị trường Bình Dương

- Độ tuổi từ 24 - 40 tuổi.

- Ưu tiên có đội nhóm từ 4 người trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính thức: 10 - 20 triệu + hoa hồng 50 - 85%

- Lương KPIs từ 4tr - 10tr/tháng

- Thưởng MKT 2tr/ sản phẩm giao dịch thành công

- Hoa hồng chi trả nhanh, đúng ngày

- Hỗ trợ cơm trưa 750.000/ tháng

- Chính sách đào tạo, thăng tiến tốt.

- Làm việc tại đơn vị bán hàng uy tín

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

