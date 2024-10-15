Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ Mỹ phẩm Thiên An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 254 Độc Lập, Phường Tân Thành, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, báo cáo kết quả kinh doanh theo tháng, quý, năm. Chịu trách nhiệm trước BGĐ về kết quả kinh doanh và công nợ khách hàng của toàn phòng. Xây dựng kênh phân phối, phát triển mở rộng thị trường, đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Tham gia/thay mặt Công ty đàm phán, thương lượng các hợp đồng kinh tế với khách hàng. Phát triển nguồn nhân lực của phòng kinh doanh, đào tạo kiến thức sản phẩm/ngành hàng và các kỹ năng bán hàng cho đội ngũ nhân viên kinh doanh. Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất giải pháp xử lý các vướng mắc phát sinh. Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện mục tiêu phát triển chung của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, từ 30 đến dưới 40 tuổi. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng kinh doanh các ngành hóa mỹ phẩm, dược phẩm, làm đẹp, thời trang. Kỹ năng giao tiếp, thương lượng tốt; Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện; Kỹ năng quản lý, đánh giá và nhận định thị trường tốt; Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định; Có tâm huyết và trách nhiệm cao trong công việc;

Tại Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ Mỹ phẩm Thiên An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuân theo năng lực Lương, thưởng luôn thanh toán đúng hạn. Đi công tác tỉnh: có chính sách hỗ trợ công tác phí riêng. Đầy đủ các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, thưởng lễ Tết, chính sách thâm niên cho nhân viên gắn bó, happy day, du lịch, quà tặng các dịp đặc biệt như sinh nhật, 8/3, 20/10. Được đào tạo các kỹ năng nâng cao hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ Mỹ phẩm Thiên An

