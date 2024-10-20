Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC VÀ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1148 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Đông, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 25 Triệu

Quản lý công việc thực hiện luôn đạt mục tiêu doanh số, mục tiêu tăng trưởng; Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp đặt ra; Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh. Báo cáo hàng tuần, hàng ngày về kết quả kinh doanh, chi phí, doanh thu; đưa ra các dự báo trước Ban Giám đốc; Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng: Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác tronglĩnh vực xây dựng, điêu khắc tượng, cảnh quan Chăm sóc, xây dựng cơ chế cho khách hàng nhằm gia tăng khách hàng tìm năng, duy trì doanh thu Người Trưởng phòng có trách nhiệm tối ưu, xây dựng lên quy trình bán hàng: Bắt đầu từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales Có trách nhiệm tuyển dụng nhân viên, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường. Đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ở các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành khác liên quan đến kinh tế Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh hoặc các vị trí tương đương trong ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Có thành tích cao và thường xuyên đạt/vượt doanh số Thành thạo các kỹ năng mềm như thuyết trình, giao tiếp Có kiến thức chuyên sâu về dịch vụ, sản phẩm của công ty Luôn nhạy bén với các cơ hội kinh doanh trong tầm tay

Tại CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC VÀ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận + 3% đến 5% hoa hồng trên dự án mang về. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) Được hưởng các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ..) Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp Được mua Cổ phần công ty với giá ưu đãi 50%

PHÚC LỢI:

Bản thân NLĐ kết hôn : mừng 2.000.000 đồng. Mừng người lao động sinh con : mừng 1.000.000 đồng Cha mẹ hai bên, con, chồng, vợ chết viếng từ 2.000.000 đồng. Sinh nhật nhân viên (có HĐLĐ chính thức): 1.000.000 đồng/ người Ngày 08/03, 20/10 (chỉ áp dụng cho nữ): 1 phần quà (tương đương 500.000 đồng) Trung thu: 1 phần quà (tương đương 500.000 đồng) Quốc tế Thiếu Nhi 1/6: 1 phần quà (tương đương 200.000 đồng dành cho các bé dưới 13 tuổi là con của CNV có hợp đồng lao động chính thức) Người lao động gặp hỏa hoạn hoặc tai nạn, bệnh tật (nội trú): 500.000 đồng/ lần / người (không vượt quá 03 lần / năm) Trợ cấp khó khăn (tùy hoàn cảnh từng người): tùy vào tình hình khó khăn của người lao động, Ban Giám Đốc sẽ xem xét và quyết định mức trợ cấp. Du lịch hàng năm: tùy vào tình hình kinh doanh của công ty, Ban Giám Đốc sẽ quyết định cụ thể về thời gian, địa điểm, mức phí du lịch, nghỉ mát. Đặc biệt: Công ty có Homestay tại Phan Thiết, các nhân viên có HĐLĐ chính thức có thể cùng gia quyến đến tham quan, nghỉ dưỡng. Liên hệ phòng HCNS để nhận chìa khóa và phổ biến những quy định khi ở tại Homestay.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC VÀ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG XANH

