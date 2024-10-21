Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Cty TNHH TMDV CNC Ánh Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1737/7/3/20 Quốc lộ 1A, Khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Phối hợp, xây dựng và thực thi các kế hoạch Marketing, kinh doanh các sản phẩm của công ty

Chịu trách nhiệm chung về quản lý hoạt động kinh doanh khu vực đang triển khai

Triển khai các hoạt động xây dựng, phát triển và quản lý đối tượng khách hàng

Tham gia xây dựng quy trình, quy chế kinh doanh, mục tiêu kinh doanh và định hướng phát triển trong hoạt động kinh doanh của khu vực được phân công

Tổng hợp, thống kê, phân tích, đánh giá, nhận định thông tin về thị trường, xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng,...

Tham gia giải quyết nội dung khiếu nại, tranh chấp của khách hàng và của công ty đối với khách hàng

Quản lý kiểm soát, đào tạo đội ngũ bán hàng dựa trên kế hoạch đã đề ra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cá nhân dưới quyền quản lý điều hành

Tham gia nhiều hơn vào các hoạt động tiếp thị quảng bá sản phẩm nhằm có được thông tin về khách hàng, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh, thông tin về thị trường để có cách tiếp cận phù hợp các thị trường mục tiêu và khách hàng cụ thể

Duy trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống, mở rộng tìm kiếm khách hàng mới

Tổ chức hoạt động chăm sóc khách hàng

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về lưu trữ thông tin (Phần cứng, phần mềm), bảo mật thông tin, lưu trữ hồ sơ tài liệu, dữ liệu của nhóm kinh doanh được phân nhiệm điều hành quản lý

Chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm quy trình làm việc, quy tắc bán hàng, sai sót, sai hỏng, gây thiệt hại ảnh hưởng đến uy tín của Công ty bởi nhwuxng hành vi trục lợi trong việc bán hàng, theo dõi công nợ

Phối hợp với các phòng khác để tiếp nhận và giiar quyết các thông tin phản hồi, khiếu nạo của khách hàng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành Cơ khí, Phay tiện hoặc Quản trị Kinh doanh

Sử dụng thành thạo tiếng anh

Đã có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí liên quan hoặc vị trí quản lý

Am hiểu ngành nghề cơ khí chính xác, có mối quan hệ rộng

Có các kỹ năng: Quản lý đội nghiệm, bán hàng, giao tiếp, đàm phán, thương lượng,...

Nhạy bén với thị trường cơ khí

Thành thạo tin học văn phòng

Tại Cty TNHH TMDV CNC Ánh Kim Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 30.000.000 - 40.000.000 đồng/tháng

Thưởng hoa hồng theo doanh số

BHXH theo quy định nhà nước, sinh nhật 800k, ốm đau, ...

Lương tháng 13,14 theo kết quả kinh doanh

Thưởng năng lực, đột suất, thưởng doanh thu bán hàng, thưởng nóng,...

Làm việc 44 tiếng/tuần (nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH TMDV CNC Ánh Kim

