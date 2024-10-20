Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 526 Điện Biên Phủ, P. 21, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ 1: Đào tạo và hướng dẫn đội ngũ nhân viên 1.1 Đào tạo kiến thức sản phẩm cho cấp quản lý, nhân viên 1.2 Phổ cập kiến thức cho nhân viên bán hàng theo tháng, quý 1.3 Cung cấp, hướng dẫn sử dụng các công cụ bán hàng

Nhiệm vụ 2: Lập kế hoạch bán hàng, kinh doanh 2.1 Quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của team kinh doanh 2.2 Xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh, lập báo cáo đánh giá tình hình Kinh doanh 2.3 Lên ý tưởng kinh doanh dựa theo nhu cầu của khách hàng 2.4 Phân bổ nhiệm vụ cho nhân viên 2.5 Nghiên cứu và phân tích thị trường

Nhiệm vụ 3: Giám sát và xây dựng đội ngũ nhân viên 3.1 Giám sát công việc hàng ngày của nhân viên 3.2 Đào tạo về kỹ năng quản lý đối với nhân sự chuẩn bị thăng chức

Nhiệm vụ 4: Thực hiện các kế hoạch, chính sách bán hàng của công ty 4.1 Thực hiện các chính sách bán hàng và hoạt động bán hàng theo quyết định, quy định và yêu cầu của công ty 4.1 Thực hiện các chính sách bán hàng theo quyết định, quy định và yêu cầu của công ty 4.2 Thực hiện các chỉ thị từ giám đốc kinh doanh

Nhiệm vụ 5: Đảm bảo chất lượng Dịch vụ Khách hàng 5.1 Phối hợp với các Phòng Ban/Bộ phận để triển khai các chương trình Chăm sóc khách hàng

Nhiệm vụ 6: Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng trở lên

Kiến thức: Kiến thức về kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng

Kinh nghiệm ở vị trí quản lý: từ 02 năm trở lên

Kỹ năng: - Kỹ năng quản lý dự án xây dựng kế hoạch - Kỹ năng quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ kế thừa - Kỹ năng phân tích, quan sát

Các yêu cầu khác: - Hiệu quả - Chính trực - Chuyên nghiệp - Năng động - Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt - Thân thiện, hòa đồng với đồng nghiệp - Có khả năng lãnh đạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương gross + % hoa hồng + Phụ cấp Thử việc: 2 tháng

Phúc lợi: Được cung cấp trang thiết bị làm việc Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, du lịch, team building,... Rèn luyện sức khỏe tại phòng tập đẳng cấp hoàn toàn miễn phí Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin