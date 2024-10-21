Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Quốc tế Bode SCM Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 762 - 764 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, phân bố sản phẩm trên thị trường khu vực Hồ Chí Minh và các khu vực khác

- Có kinh nghiệm về mảng thực phẩm, đưa sản phẩm vào siêu thị

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng: Tạo mối quan hệ bền chặt với các khách hàng lớn và đối tác chiến lược, đảm bảo sự hài lòng và giữ chân khách hàng.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Trưởng phòng kinh doanh

- Có kinh nghiệm về kênh bán lẻ, đưa sản phẩm vào siêu thị

- Không ngại khó, nhanh nhạy, cẩn thận, giao tiếp tốt, có tinh thần xây dựng, đóng góp cho môi trường startup là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Bode SCM Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 20 000.000đ upto + KPI (Tổng thu nhập không giới hạn) Công ty sẵn sàng chi trả mức lương tương xứng với năng lực và hiệu quả công việc mà bạn mang lại cho doanh số và sự phát triển của công ty.

- Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc.

- Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện mình trong công việc

- Được được nghi nhận và đánh giá nhân viên dựa theo năng lực và đóng góp

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động (BHXH, BHYT).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Bode SCM Group

