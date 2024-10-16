Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trưởng phòng kinh doanh

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ngày đăng tuyển: 16/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

_ Nhân viên được chọn làm cố định tại 1 trong 2 trụ sở Công ty tại Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội 1. Công tác quản lý: - Tham mưu cho BGĐ về chiến lược kinh doanh, phát triển mạng lưới kinh doanh, phát triển thị trường và tăng doanh số bán hàng. - Chỉ đạo lập kế hoạch, tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường. - Xây dựng quy trình làm việc, tương tác giữa phòng ban với nội bộ và khách hàng. - Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu công việc, doanh số được giao và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên trong Phòng Kinh doanh. - Xây dựng các chính sách sản phẩm, chính sách giá cạnh tranh dựa trên sự thay đổi của nhu cầu thị trường; - Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị - Xây dựng và hoàn thiện hệ thống Odoo theo thực tế ứng dụng công việc. - Chỉ đạo hoàn thiện các form, biểu mẫu, văn bản, tài liệu của bộ phận. - Đảm bảo mục tiêu chất lượng và mực tiêu doanh thu lợi nhuận năm đã cam kết với BOD 2. Hỗ trợ Chuyên viên Kinh doanh: - Trực tiếp quản lý các dự án trọng điểm của công ty; - Giao chỉ tiêu và quản lý đội ngũ bán hàng đảm bảo đạt được chỉ tiêu kinh doanh; - Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo, hỗ trợ Chuyên viên Kinh doanh trong từng dự án cụ thể: xây dựng dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu khách hàng, deal giá, deal điều khoản hợp đồng; - Phối hợp với các Phòng/Ban có liên quan trong việc giao kết, thực hiện hợp đồng và giải quyết các phát sinh liên quan đến hợp đồng với khách hàng. - Đo lường kết quả, theo dõi phản hồi của khách hàng; - Đào tạo, couching hoặc đề xuất các khóa đào tạo phù hợp về các kỹ năng cho nhân viên trong phòng ban: kỹ năng bán hàng, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng telesales... 3. Thực hiện đúng quy trình của phòng ban theo quy chuẩn ISO 9001:2015 4. Đảm bảo tuân thủ quy định An ninh, an toàn, bảo mật thông tin theo quy định Công ty và quy chuẩn ISO 27001:2013
1. Công tác quản lý:
2. Hỗ trợ Chuyên viên Kinh doanh:
3. Thực hiện đúng quy trình của phòng ban theo quy chuẩn ISO 9001:2015

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh giao tiếp/ Có tiếng Trung là lợi thế.
- 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Có kinh nghiệm về mảng FM, Outsourcing, Call Center, Payrolls, Dịch vụ thuê ngoài nhân sự, Quản lý tòa nhà là lợi thế.
- Giao tiếp tốt
- Nhiệt tình trong công việc
- Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh theo năng lực
- Lương tháng 13; thưởng KPI hàng quý, năm
- Công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Không phải công ty gia đình.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe
- Xét tăng lương vào tháng 6 hàng năm
- Được đóng BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động
- Tham gia team building hàng năm, tiệc Year End Party.
- Tham gia các hoạt động nội bộ: Tổ chức sinh nhật hàng tháng, Tiệc Noel.
- Quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết cho Nhân Viên và Gia Đình (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

